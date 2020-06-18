Kaup24.ee расширяется еще больше: новый пункт выдачи заказов открылся в Пярну, на очереди – Нарва

”За последние несколько месяцев количество заказов заметно увеличилось. Быстрый, около 30 процентов рост продаж, побуждает нас смотреть вперед и вводить новшества, способствующие обеспечению наилучшего опыта покупок и удовлетворению потребностей всех наших клиентов. Мы начали расширять сеть нашей компании и достигли Западной Эстонии, чтобы у жителей данного региона была возможность забирать свои заказы из пункта выдачи в Пярну”, — сказал Дайнюс Люлис, генеральный директор ”Pigu Group”.

По словам генерального директора, пункт выдачи является наиболее популярным способом получения товаров, поскольку клиенты могут забрать свои заказы в удобное для них время. ”Новый пункт выдачи предоставляет клиентам удобный, быстрый и бесплатный способ получения их заказов. Наша цель — обеспечить лучшее обслуживание клиентов, и, мы считаем, что открытие новых пунктов поможет нам достичь этого”, — объяснил Люлис.

Новый пункт выдачи Kaup24.ee, площадью 76 м², открылся по адресу Papiniidu 5, Пярну. На данный момент магазин работает только как пункт выдачи заказов, но, с июля, несколько сотен самых популярных товаров будут находиться в продаже и на месте. Всего, до конца года, в развитие сети и улучшение обслуживания клиентов планируется вложить около 100 000 евро.

Глава компании отметил, что Kaup24.ee успешно провел процедуру расширения в Эстонии. ”Недавно мы открыли новый, более крупный пункт выдачи заказов в Таллине, расширились до Тарту, а теперь — открыли пункт в Пярну. На следующей неделе мы также откроем пункт выдачи в городе Нарва, чтобы удовлетворить потребности жителей Восточной Эстонии, и, кроме того, открытие терминалов самообслуживания также находится в стадии разработки”, — сказал Люлис.

По словам генерального директора, на рост интернет-заказов в Эстонии существенно повлияло подключение местных компаний к торговому центру в интернете Kaup24.ее. ”Постоянно расширяющийся выбор магазинов позволяет покупателям удобно находить все в одном месте, и, мы видим, что это привлекает все больше и больше клиентов. Новые пункты выдачи позволят клиентам получить заказанный товар еще быстрее и удобнее. Таким образом, местные предприятия видят в нашем торговом центре в интернете и торговой платформе хорошую возможность повысить количество продаж и прославить свое имя, не тратя время и ресурсы на создание веб-сайта и расширение клиентской базы”.