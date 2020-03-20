Kaup24 нижает цены на товары индивидуальной защиты и гигиены

В то же время предприятие указывает, что в связи с десятикратным увеличением спроса, возможности поставщиков по обеспечению товарами индивидуальной защиты и гигиены кратковременно были снижены, что сказалось и на росте цен. Но сейчас найдены альтернативы, чтобы стабилизировать цены и обеспечить поставку медицинских товаров в необходимом объеме.

”Угроза вируса COVID-19 — большой вызов для всех нас. В течение последних недель мы прилагали максимум усилий, чтобы обеспечить клиентов необходимыми товарами индивидуальной защиты и гигиены. Мы наблюдаем быстрый рост спроса на эти товары, иногда — в десятикратном объеме, но наша цель остается неизменной — делать все возможное, чтобы товары постоянно были доступны в ассортименте. В результате интенсивной работы с поставщиками, общими усилиями удалось снизить цены до возможного низкого уровня. Одновременно работаем над ассортиментом, ищем альтернативы, работаем с поставщиками и призываем их следовать нашему примеру и не злоупотреблять этой ситуацией”, — указывает исполнительный директор Pigu Grupa Дайнюс Люлис.

Люлис рассказал, что в понедельник во всех интернет магазинах Pigu Grupa, в том числе и в Kaup24, были снижены цены на дезинфицирующие жидкости, медицинские маски, средства защиты рук и другие товары гигиены. Он также напомнил, что маски для лица пользуются очень большим спросом, поэтому иногда не доступны в ассортименте, но предприятие делает все, чтобы возобновить их запасы.

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