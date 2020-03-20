Kaup24 нижает цены на товары индивидуальной защиты и гигиены
Интернет магазин Kaup24 информирует, что в сотрудничестве с поставщиками удалось снизить цены на дезинфицирующие жидкости, медицинские маски, средства защиты рук и другие товары гигиены.
Интернет магазин Kaup24 информирует, что в сотрудничестве с поставщиками удалось снизить цены на дезинфицирующие жидкости, медицинские маски, средства защиты рук и другие товары гигиены.
В то же время предприятие указывает, что в связи с десятикратным увеличением спроса, возможности поставщиков по обеспечению товарами индивидуальной защиты и гигиены кратковременно были снижены, что сказалось и на росте цен. Но сейчас найдены альтернативы, чтобы стабилизировать цены и обеспечить поставку медицинских товаров в необходимом объеме.
”Угроза вируса COVID-19 — большой вызов для всех нас. В течение последних недель мы прилагали максимум усилий, чтобы обеспечить клиентов необходимыми товарами индивидуальной защиты и гигиены. Мы наблюдаем быстрый рост спроса на эти товары, иногда — в десятикратном объеме, но наша цель остается неизменной — делать все возможное, чтобы товары постоянно были доступны в ассортименте. В результате интенсивной работы с поставщиками, общими усилиями удалось снизить цены до возможного низкого уровня. Одновременно работаем над ассортиментом, ищем альтернативы, работаем с поставщиками и призываем их следовать нашему примеру и не злоупотреблять этой ситуацией”, — указывает исполнительный директор Pigu Grupa Дайнюс Люлис.
Люлис рассказал, что в понедельник во всех интернет магазинах Pigu Grupa, в том числе и в Kaup24, были снижены цены на дезинфицирующие жидкости, медицинские маски, средства защиты рук и другие товары гигиены. Он также напомнил, что маски для лица пользуются очень большим спросом, поэтому иногда не доступны в ассортименте, но предприятие делает все, чтобы возобновить их запасы.
Kaup24 уже информировал, что, реагируя на объявленное чрезвычайное положение и думая о безопасности клиентов, сотрудников и родственников в ситуации, когда возможно заражение вирусом COVID-19, Kaup24 изменил порядок оформления и доставки заказов. Предприятие на время прекратило наличные платежи и, чтобы способствовать бесконтактному подходу, при заказе на сумму свыше 20 евро обеспечивает бесплатную доставку в пакоматы.
”Мы понимаем опасения за свое здоровье, поэтому, соблюдая указания, во избежание прямого контакта с другими людьми, мы ограничим количество получателей товаров в одном помещении и откажемся от наличных платежей. Мы ищем и нестандартные решения для удовлетворения потребностей клиентов, поэтому уже в скором времени планируем открыть мобильные пункты выдачи заказов”, — сообщает Люлис.
Предприятие непрерывно следит за переменчивой ситуацией не только в Эстонии, где работает интернет магазин Kaup24.ee, но и в Литве и в Латвии. Покупателям во всех странах гарантирован товарооборот и выполнение заказов.
Данные продаж свидетельствуют, что больше всего покупателей интересует категория товаров гигиены и косметики. Они важны для людей, находясь дома с детьми и животными. ”Предполагаем, что следующие недели не будут легкими, но мы сделаем все возможное, чтобы помочь людям безопасно получить необходимые товары по максимально низкой цене”, — говорит Люлис.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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