Kaubamaja и Selver переходят на полную сортировку отходов

”Чтобы максимально больший объем упаковки, которую можно переработать и повторно использовать, попал в правильное место, все мы должны сортировать мусор. На складах магазинов такая работа уже ведется, многие люди у себя дома тоже сортируют отходы, но пока еще не для всех это превратилось в повседневную привычку”, — заявил председатель правления AS Tallinna Grupp Рауль Пуусепп, который видит возможность сформировать такую привычку у более широкого круга людей.

Член правления AS Selver Кристи Ломп со своей стороны добавляет: ”Как ответственное предприятие, мы видим в этом возможность громче заявить о том, что ни один из видов упаковочных материалов — будь то упаковочная пленка, пластик или бумага — не является врагом природы, если те, кто используют эту упаковку, правильно с ней обращаются. Более активная переработка упаковки, сбор и повторное использование пластика — это будущее упаковки, но обязательным условием этого является привлечение к сортировке мусора всех сторон”.

Исполнительный директор Tallinna Kaubamaja Эркки Лаугус поясняет: ”Для клиента постепенный переход на новую систему, который будет завершен к началу лета, означает, что в фойе магазинов больше не будет контейнеров для смешанного мусора с одним отверстием, в которое сейчас выбрасывается и упаковка, и биологические отходы, и залоговая тара”.

Такие мусорные контейнеры будут заменены на контейнеры с отсеками, которые позволяют осуществлять раздельный сбор мусора. Сейчас планируется внедрить такую систему, которая позволит раздельно собирать бытовой мусор, биоотходы и упаковку.