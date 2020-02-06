Kaubamaja и Selver переходят на полную сортировку отходов

Магазины и офисы предприятий Tallinna Kaubamaja Grupp переходят на полную сортировку отходов. Контейнеры для смешанного мусора как для клиентов, так и для сотрудников будут заменены на мусорные контейнеры с несколькими отсеками.
”Чтобы максимально больший объем упаковки, которую можно переработать и повторно использовать, попал в правильное место, все мы должны сортировать мусор. На складах магазинов такая работа уже ведется, многие люди у себя дома тоже сортируют отходы, но пока еще не для всех это превратилось в повседневную привычку”, — заявил председатель правления AS Tallinna Grupp Рауль Пуусепп, который видит возможность сформировать такую привычку у более широкого круга людей.
Член правления AS Selver Кристи Ломп со своей стороны добавляет: ”Как ответственное предприятие, мы видим в этом возможность громче заявить о том, что ни один из видов упаковочных материалов — будь то упаковочная пленка, пластик или бумага — не является врагом природы, если те, кто используют эту упаковку, правильно с ней обращаются. Более активная переработка упаковки, сбор и повторное использование пластика — это будущее упаковки, но обязательным условием этого является привлечение к сортировке мусора всех сторон”.
Исполнительный директор Tallinna Kaubamaja Эркки Лаугус поясняет: ”Для клиента постепенный переход на новую систему, который будет завершен к началу лета, означает, что в фойе магазинов больше не будет контейнеров для смешанного мусора с одним отверстием, в которое сейчас выбрасывается и упаковка, и биологические отходы, и залоговая тара”.
Такие мусорные контейнеры будут заменены на контейнеры с отсеками, которые позволяют осуществлять раздельный сбор мусора. Сейчас планируется внедрить такую систему, которая позволит раздельно собирать бытовой мусор, биоотходы и упаковку.
Новые мусорные контейнеры будут устанавливаться вместе с инструкциями, которые помогут и клиентам, и сотрудникам магазинов правильно сортировать отходы.
Но успех перехода на контейнеры для раздельного сбора мусора зависит от того, насколько внимательно люди будут следовать принципам сортирования.
Одним из самых важных условий правильной сортировки отходов для последующей переработки и повторного использования является, например, то, чтобы в отсек для картона и бумаги никто не выбрасывал другой мусор. В противном случае собранный в этом отсеке материал станет непригодным для повторного использования.
Из-под столов в офисах предприятий Tallinna Kaubamaja Grupp корзины для смешанного мусора тоже исчезнут. Вместо них в офисах останется один большой контейнер с отсеками для сортировки, в который сотрудники будут выбрасывать мусор.
Переход на полную сортировку отходов затронет все предприятия, принадлежащие Tallinna Kaubamaja Grupp AS, в том числе Tartu и Tallinna Kaubamaja, 53 магазина Selver, e-Selver, офисные помещения, склады и дочернее предприятие Selver Kulinaaria OÜ (производитель продуктов для Кухни Selver).
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