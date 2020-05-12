12.05.2020, 17:50

Катри Райк — Юри Ратасу: как правительство намерено поддержать лишившихся дохода людей?

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Katri Raik
Katri RaikFoto: Ilmar Saabas

Социал-демократы пригласили премьер-министра Юри Ратаса в Рийгикогу, чтобы узнать, будет ли продлен период выплат компенсаций зарплаты и что еще правительство намерено сделать для поддержки лишившихся работы людей.

Эстония стоит перед лицом массовой безработицы — если на прошлой неделе на учете стояли около 50 тысяч безработных, то, по оценке экспертов, к осени их будет уже больше 100 тысяч. Крайне важно как можно скорее принять решения о повышении гибкости страхования от безработицы и о продлении срока выплаты компенсации зарплаты. Ждем, что премьер-министр при первой же возможности придет в Рийгикогу и ответит на наши вопросы. Задача государства — помогать людям, оказавшимся в сложной ситуации”, — сказала заместитель председателя Социал-демократической партии Катри Райк, передавая в Рийгикогу запрос к премьер-министру.

Социал-демократы хотят знать, собирается ли правительство продлить срок выплат компенсации зарплаты и распространить получение пособий на людей, работавших на основании договора подряда и договора поручения, а также на FIE.

Государство выделило Кассе по безработице 250 млн евро для выплаты компенсаций зарплаты, чтобы предотвратить дальнейшие сокращения и на протяжении двух месяцев обеспечить доходом потерявших работу людей. ”Кассе по безработице представлены ходатайства о выплате компенсации зарплаты более чем 103 тысячам человек, и эта цифра будет только расти. Последние выплаты предполагаются в июне. Но мы же знаем, что кризис в июне не закончится. К сожалению, до сих пор непонятно, будет ли продлено действие этой меры, или нет”, — отметила Райк.

Ратас также должен будет ответить на вопрос, когда правительство представит парламенту законопроект об изменении действующей системы страхования об безработицы. По словам Райк, реформа необходима для разрешения подработки во время получения компенсации, расширения круга застрахованных лиц, повышения размера компенсации по безработице и пособия по безработице, а также продления периода выплат компенсаций до окончания кризиса.

”Какие меры правительство намерено разработать для поддержки молодежи и людей предпенсионного возраста, которые подвергаются на рынке труда наибольшему риску?” — спрашивают социал-демократы у Юри Ратаса.

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