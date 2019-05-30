Кассы самообслуживания завоевывают магазины? Еще одна сеть предлагает покупателям использовать ручные сканеры

С 4-го июня в Sõpruse Rimi появятся ручные сканеры, которые позволят клиентам совершать свои покупки еще быстрее и удобнее.

”На сегодняшний день в магазин Sõpruse Rimi закуплено 96 сканеров — я уверена, что клиенты прекрасно справятся с их использованием”, — сказала руководитель форматов магазинов Rimi Елена Когинова.

”Еще один магазин, в котором уже есть ручные сканеры — это гипермаркет Ülemiste Rimi, который вскоре откроется. Эстонские потребители привыкли совершать покупки с пультами, и мы надеемся, что скоро они появятся во всех крупных магазинах Rimi”.

Елена Когинова рассказала, что чаще всего кассы самообслуживания используют в часы пик, когда очереди длиннее обычного, и люди спешат домой. ”Если клиент делает много покупок, то использование ручного сканера для него очень удобный вариант, поскольку продукты можно сразу складывать в свои сумки, и не тратить время на их перекладывание из корзины. Также не надо стоять в очередях. В часы пик я рекомендую использовать пульты и тем, кто не делал этого раньше — все очень просто, поэтому вам наверняка понравится”.

”Для того, чтобы использовать сканер, нужно сначала активировать карточку клиента Rimi”, — отметила Когинова. ”Сейчас для активации нужна пластиковая карточка, но в будущем сканер можно будет активировать с помощью мобильной карточки клиента”.

”Удобно и то, что если клиент уже вставил сканер обратно, но забыл пробить какой-то товар или хочет в последний момент приобрести пакет, то это можно сделать в терминале самообслуживания перед оплатой. Особенность сканера заключается в том, что товары на развес идут не под номерами, а по названиям — такая же система действует у нас в кассах самообслуживания”, — объяснила руководитель форматов магазинов Rimi.

”Решение Rimi предложить своим клиентам ручные сканеры оправданно и очень актуально, поскольку по всей Европе они становятся очень популярным средством для совершения покупок”, — сказал вице-президент предприятия StrongPoint Римантас Мажулис. ”Клиенты ценят свое время, поэтому такие технологические решения приветствуются. Это уже не технология будущего, потребители ждут от продавцов этого уже сегодня”.