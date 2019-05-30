30.05.2019, 18:55

Кассы самообслуживания завоевывают магазины? Еще одна сеть предлагает покупателям использовать ручные сканеры


Лийза Ребане
Лийза Ребане
EST
Кассы самообслуживания завоевывают магазины? Еще одна сеть предлагает покупателям использовать ручные сканеры
käsiskännerRimi

Вчера торговая сеть Rimi Eesti сообщила, что с С 4-го июня в Sõpruse Rimi появятся ручные сканеры, которые позволят клиентам совершать свои покупки еще быстрее и удобнее. Торговая сеть Maxima также испытала сканеры и планирует ввести их в использование в конце года. Не исключает в будущем возможности вооружиться ручными сканерами и торговая сеть Prisma Peremarket.

Коммерческий директор Maxima Eesti Janne Laik говорит, что внедрение дополнительных инновативных решений для ускорения процесса покупок очень важный процесс. ”Сегодня в магазинах Maxima можно заплатить за покупки в кассе или кассе самообслуживания. Исходя из растущей популярности последних мы постоянно увеличиваем их число”, — сообщил он.

”Следующим этапом станет введение в магазинах пультов самообслуживания. В Литве у наших коллег в одном из магазинов уже стартовал пилотный проект. В настоящий момент мы занимаемся тестированием имеющегося решения и в Эстонии”, — сказал Лайк и добавил, что к концу года в отдельных магазинах покупатели уже смогут оценить достоинства ручных сканеров.
”Касса самообслуживания удобнее для более мелких покупок. У клиента должен быть выбор, каким образом сделать свою покупку”.

Prisma взвешивает возможность

Торговая сеть Prisma Peremarket отмечает, что сейчас в ее магазинах тоже имеются кассы самообслуживания, где товары можно сразу как сканировать, так и взвешивать.

”Мы изучаем и возможность использования ручных сканеров. Обязательно дадим знать, когда по этому вопросу будет принято решение, для нас важно найти способы облегчения клиентам совершения покупок”, — заверила пресс-служба сети.

В Rimi начинается тестовый период

С 4-го июня в Sõpruse Rimi появятся ручные сканеры, которые позволят клиентам совершать свои покупки еще быстрее и удобнее.

”На сегодняшний день в магазин Sõpruse Rimi закуплено 96 сканеров — я уверена, что клиенты прекрасно справятся с их использованием”, — сказала руководитель форматов магазинов Rimi Елена Когинова.

”Еще один магазин, в котором уже есть ручные сканеры — это гипермаркет Ülemiste Rimi, который вскоре откроется. Эстонские потребители привыкли совершать покупки с пультами, и мы надеемся, что скоро они появятся во всех крупных магазинах Rimi”.

Елена Когинова рассказала, что чаще всего кассы самообслуживания используют в часы пик, когда очереди длиннее обычного, и люди спешат домой. ”Если клиент делает много покупок, то использование ручного сканера для него очень удобный вариант, поскольку продукты можно сразу складывать в свои сумки, и не тратить время на их перекладывание из корзины. Также не надо стоять в очередях. В часы пик я рекомендую использовать пульты и тем, кто не делал этого раньше — все очень просто, поэтому вам наверняка понравится”.

”Для того, чтобы использовать сканер, нужно сначала активировать карточку клиента Rimi”, — отметила Когинова. ”Сейчас для активации нужна пластиковая карточка, но в будущем сканер можно будет активировать с помощью мобильной карточки клиента”.

”Удобно и то, что если клиент уже вставил сканер обратно, но забыл пробить какой-то товар или хочет в последний момент приобрести пакет, то это можно сделать в терминале самообслуживания перед оплатой. Особенность сканера заключается в том, что товары на развес идут не под номерами, а по названиям — такая же система действует у нас в кассах самообслуживания”, — объяснила руководитель форматов магазинов Rimi.

”Решение Rimi предложить своим клиентам ручные сканеры оправданно и очень актуально, поскольку по всей Европе они становятся очень популярным средством для совершения покупок”, — сказал вице-президент предприятия StrongPoint Римантас Мажулис. ”Клиенты ценят свое время, поэтому такие технологические решения приветствуются. Это уже не технология будущего, потребители ждут от продавцов этого уже сегодня”.

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