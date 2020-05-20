Кассы самообслуживания Maxima теперь выдают чек о покупке только по желанию клиента

В магазинах Maxima по всей Эстонии имеется 385 касс самообслуживания, в которых можно расплатиться как банковской картой, так и наличными, напоминает предприятие.

При движении в направлении безбумажного общения в целом, отказ от бумажных чеков в магазинах представляет собой очень важную для розничной торговли возможность экономии бумаги. В качестве первого шага в этом направлении Maxima в своих магазинах в кассах самообслуживания установила режим по умолчанию, который автоматически не выдает покупателю квитанцию о покупке по завершении покупки. В опциях на экране кассы самообслуживания клиент по желанию сможет выбрать и печать чека после завершения сделки.

По словам руководителя отдела маркетинга и связи с общественностью MAXIMA Eesti Янне Лайк, анализ использования касс самообслуживания показал, что в целом клиенты не забирают с собой бумажные чеки о покупках, автоматически выдаваемые в кассах самообслуживания. ”Это стало для нас важной отправной точкой для разработки решения, чтобы система по умолчанию не выдавала квитанцию о покупке. Если клиент определенно этого хочет, то такой выбор можно сделать на экране кассы самообслуживания”, — сказала Янне Лайк.

”Магазины Maxima посещают в среднем 170 000 покупателей в день, на следующем этапе мы планируем начать предлагать подобное решение и в обычных кассах, что позволит нам перейти к безбумажным покупкам и значительно увеличить количество сэкономленной бумаги”, — добавила Янне Лайк. ”Отказ от бумажных чеков сократил бы значительное количество используемой ежемесячно бумаги и сэкономил почти 165 000 рулонов или 16,5 тысяч километров бумаги для кассовых чеков в год”, — добавила Янне Лайк.

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