Кассирша случайно обсчиталась в свою пользу, а через две недели нашла клиента и вернула ему деньги(16)
На странице сети Rimi в Facebook клиент рассказал удивительную историю, которая произошла с ним в одном из магазинов.
На странице сети Rimi в Facebook клиент рассказал удивительную историю, которая произошла с ним в одном из магазинов.
Неделю назад клиент посетил магазин Haabersti Rimi и, расплатившись и собрав покупки, стал было уходить, когда к нему подошла кассирша с соседней кассы и спросила, не помнит ли он, как она две недели назад ему случайно дала сдачу на 10 евро меньше? ”Не сразу, но я вспомнил, как действительно какое-то время назад кассирша засомневалась, правильно ли дала мне сдачу. Тогда я сказал ей, что все в порядке и забыл об инциденте”, — описывает клиент.
Позже выяснилось, что продавщица все же обсчиталась. ”Так дружный коллектив Rimi сохранил для меня эти деньги и сегодня, принеся извинения, вернул”, — написал клиент.
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