Кассирша случайно обсчиталась в свою пользу, а через две недели нашла клиента и вернула ему деньги

Неделю назад клиент посетил магазин Haabersti Rimi и, расплатившись и собрав покупки, стал было уходить, когда к нему подошла кассирша с соседней кассы и спросила, не помнит ли он, как она две недели назад ему случайно дала сдачу на 10 евро меньше? ”Не сразу, но я вспомнил, как действительно какое-то время назад кассирша засомневалась, правильно ли дала мне сдачу. Тогда я сказал ей, что все в порядке и забыл об инциденте”, — описывает клиент.

Позже выяснилось, что продавщица все же обсчиталась. ”Так дружный коллектив Rimi сохранил для меня эти деньги и сегодня, принеся извинения, вернул”, — написал клиент.