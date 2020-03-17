Касса по безработице запустила сайт для временных предложений о работе

В связи с установленным в Эстонии чрезвычайным положением, многие люди временно остались без работы, так как либо их работу невозможно выполнять удаленно, либо их рабочее место оказалось в трудном положении из-за экономических проблем, и работники были отправлены домой. В то же время есть много работодателей, у которых в связи с высоким ростом спроса неожиданно возникла потребность быстро найти временных работников.
Эстонская касса по безработице запустила интернет-среду, где работодатели смогут выставлять свои временные предложения о работе, и где люди, которым нужна работа, смогут быстро связаться с работодателями и найти работу.
Со временными предложениями о работе можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
Руководитель услуг Кассы по безработице для соискателей работы и работодателей Ливия Лаас сказала, что работодатели заинтересованы в такой возможности. «Помимо предприятий сектора торговли рабочие руки нужны и в других сферах», добавила Лаас.
Работу могут предлагать именно те работодатели, которые в данной ситуации временно нуждаются в дополнительной рабочей силе. Если работодатель хочет выставить свое предложение о работе, то об этом нужно сообщить по адресу mariliis.aron@onlineexpo.com. Соискатели работу могут на портале задавать вопросы о предлагаемых рабочих местах и зарплатах, а также подавать заявку на подходящее предложение о работе. Как для работодателей, так и для соискателей работы все возможности портала бесплатны.
При возникновении вопросов работодатели могут связаться с консультантом для работодателей в своем уезде.
Контакты можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Сайт временных предложений о работе: www.onlineexpo.com
Контакты консультантов: www.tootukassa.ee
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