Касса по безработице запустила сайт для временных предложений о работе

Эстонская касса по безработице запустила интернет-среду, где работодатели смогут выставлять свои временные предложения о работе, и где люди, которым нужна работа, смогут быстро связаться с работодателями и найти работу.

Со временными предложениями о работе можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Руководитель услуг Кассы по безработице для соискателей работы и работодателей Ливия Лаас сказала, что работодатели заинтересованы в такой возможности. «Помимо предприятий сектора торговли рабочие руки нужны и в других сферах», добавила Лаас.

Работу могут предлагать именно те работодатели, которые в данной ситуации временно нуждаются в дополнительной рабочей силе. Если работодатель хочет выставить свое предложение о работе, то об этом нужно сообщить по адресу mariliis.aron@onlineexpo.com. Соискатели работу могут на портале задавать вопросы о предлагаемых рабочих местах и зарплатах, а также подавать заявку на подходящее предложение о работе. Как для работодателей, так и для соискателей работы все возможности портала бесплатны.

При возникновении вопросов работодатели могут связаться с консультантом для работодателей в своем уезде.

Контакты можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Сайт временных предложений о работе: www.onlineexpo.com