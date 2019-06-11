11.06.2019, 18:10

Касса по безработице заключила соглашение о сотрудничестве с производителем фанеры Metsä Wood


rus.delfi.ee
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Metsä Wood Pärnu tehas
Metsä Wood Pärnu tehasFoto: Ago Tammik

Председатель правления Эстонской Кассы по безработице Меэлис Паавел, руководитель Metsä Woodi SVP Production & Technology Яри Тикканен и руководитель Пярнуского фанерного завода Metsä Wood Каарел Тали подписали сегодня на Пярнуском заводе Metsä Wood соглашение о сотрудничестве. Для Кассы по безработице это 52-ое по счету соглашение о сотрудничестве.

Пярнуский фанерный завод Metsä Wood запустил производство в прошлом году. На полную мощность завод планируется запустить в 2020 году, когда коллектив работников завода будет насчитывать около 200 работников. Предприятие производит экологическую деревянную продукцию как для строительного, промышленного секторов, так и для сектора торговли.

По словам руководителя отделения Кассы по безработице в Пярнуском уезде Герли Метс, для Кассы по безработице Metsä Wood является очень важным и надежным партнером по сотрудничеству, который видит также важность развития и обучения своих работников.

”Сотрудничество Кассы по безработице и Пярнуского завода Metsä Wood началось еще до строительства здания завода. А именно, представители завода, которые занимались вопросами персонала, связались с Пярнуским представительством Кассы по безработице, для того чтобы узнать ситуацию на рынке труда и найти возможности для сотрудничества. Благодаря активной работе по найму персонала, которая длилась более года, на Пярнуский завод было найдено более 100 работников”, подчеркнула Метс.

Руководитель по персоналу Пярнуского завода Metsä Wood Мерите Лийдемаа-Пярн сказала, что в быстрый период запуска завода очень помогли пособия на обучение работников производства, пособия на заработную плату и возмещение социального налога, инфодни и другая помощь, которую предложила Касса по безработице. ”Мы очень благодарны работникам Кассы по безработице за великолепное сотрудничество. Заключение соглашения о сотрудничестве станет залогом наших общих долгосрочных целей и важности сотрудничества”, сказала Лийдемаа-Пярн.

Касса по безработице начала заключать соглашения в 2012 году с целью достичь сотрудничества в каждом уезде со всеми важными для Кассы по безработице предприятиями. Соглашение является хорошим примером того, как сотрудничество частного и публичного секторов может изменить к лучшему трудовую жизнь, а также залогом того, что сотрудничество будет продолжено.

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