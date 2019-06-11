Касса по безработице заключила соглашение о сотрудничестве с производителем фанеры Metsä Wood

Пярнуский фанерный завод Metsä Wood запустил производство в прошлом году. На полную мощность завод планируется запустить в 2020 году, когда коллектив работников завода будет насчитывать около 200 работников. Предприятие производит экологическую деревянную продукцию как для строительного, промышленного секторов, так и для сектора торговли.

По словам руководителя отделения Кассы по безработице в Пярнуском уезде Герли Метс, для Кассы по безработице Metsä Wood является очень важным и надежным партнером по сотрудничеству, который видит также важность развития и обучения своих работников.

”Сотрудничество Кассы по безработице и Пярнуского завода Metsä Wood началось еще до строительства здания завода. А именно, представители завода, которые занимались вопросами персонала, связались с Пярнуским представительством Кассы по безработице, для того чтобы узнать ситуацию на рынке труда и найти возможности для сотрудничества. Благодаря активной работе по найму персонала, которая длилась более года, на Пярнуский завод было найдено более 100 работников”, подчеркнула Метс.