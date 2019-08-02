Касса по безработице заключила соглашение о сотрудничестве с очередным крупным предприятием

По словам руководителя отделения кассы по безработице в Ляэнемаа Эвелин Куллисон, сотрудничество завода Haapsalu Uksetehas и кассы по безработице продолжается уже десять лет. «Предприятие всегда представлено на информационных днях и ярмарках труда кассы по безработице, мы также тесно сотрудничаем при найме рабочей силы. Немаловажно также и то, что предприятие с радостью готово показывать свою рабочую среду, продукцию, рассказывать о специфике различных рабочих мест, а также знакомить с дальнейшими планами развития, для того чтобы в будущем сотрудничество было бы еще продуктивнее», - добавила Куллисон.

Член правления Haapsalu Uksetehase AS Аго Соомре отметил, что заключение соглашения является продолжением хорошего сотрудничества и важно также потому, что таким образом предприятие с помощью кассы по безработице сможет предлагать работу преимущественно именно местным жителям.

Haapsalu Uksetehas является одним из самых крупных работодателей Ляэнемаа, который работает уже с 1991 года. Предприятие производит внутренние и внешние двери, а также деревянные и дерево-алюминиевые окна, которые известны и ценятся не только в Эстонии, но и в других странах. Хорошее качество дверей и окон обеспечивается благодаря использованию современных технологий производства, а также стабильному и квалифицированному коллективу работников. На предприятии работает около 170 человек, и их профессиональный вклад предприятие считает очень важным для своего развития.