Касса по безработице заключила соглашение о сотрудничестве с NPM Silmet OÜ

NPM Silmet AS является одним из самых крупных предприятий Европы по производству редких и редкоземельных металлов, их продукция используется в автомобильной промышленности, в авиации и производстве электроники, а также в high-tech технологиях.

”NPM Silmet OÜ является для Ида-Вирумаа важным и уникальным в своей сфере предприятием, которое активно вкладывается как в современные технологии, так и в развитие своих работников”, — сказала руководитель Ида-Вирумааского отделения кассы по безработице Аннеки Теэлахк.

Несколько лет назад предприятие стало активно сотрудничать с кассой по безработице как по вопросам поиска работников, так и по вопросам их обучения. По словам члена правления NPM Silmet OÜ Райво Васну, в этом году они нашли с помощью кассы по безработице более 50 работников и воспользовались также возможностями кассы по безработице по обучению своих работников. ”Соглашение с кассой по безработице даст нам еще больше возможностей приносить пользу обществу, предлагая работу именно местному населению”, — добавил Васну .

Соглашение является хорошим примером того, как частный и общественный сектор могут ежедневно улучшать ситуацию на рынке труда, а также подтверждением того, что сотрудничество будет продолжаться. Сегодня касса по безработице заключила 57 по счету соглашение. Соглашения о сотрудничестве касса по безработице заключает с 2012 года с целью достичь сотрудничества со всеми важными для кассы по безработице предприятиями в каждом уезде.