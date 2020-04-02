Касса по безработице за неделю получила 15 сообщений о коллективных сокращениях — работы лишатся 404 человека(1)
Касса по безработице на этой неделе получила 15 сообщений о коллективных сокращениях. Работу потеряют 404 человека.
Касса по безработице на этой неделе получила 15 сообщений о коллективных сокращениях. Работу потеряют 404 человека.
Главный специалист по коммуникации Кассы по безработице Лаури Кооль сказал в четверг ERR, что коллективные сокращения происходят в разных предприятиях, предоставляющих услуги по размещению, например в гостиницах Tallink Express, Ülemiste и Lilleküla.
По словам Кооль, коллективные сокращения также имели место на промышленных предприятиях и в фирмах, предлагающих косметические услуги.
Предприятия еще могут изменить первичные сообщения о сокращении, поэтому общее число может уменьшиться.
Если в конце прошлой недели уровень зарегистрированной безработицы был 6,2%, то по состоянию на среду, 1 апреля, он вырос на 0,2%. К вечеру среды общее число безработных составило 41 628 человек.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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