Касса по безработице: возврат переплаченного подоходного налога — тоже доход. Что из этого следует?

Так сказано в информационном письме Кассы по безработице, которое читатель Ärileht получил после того, как подал декларацию о доходах.

В письме говорится, что, согласно закону, выплата пособия будет приостановлена на 30 дней, если доход безработного превысит размер пособия по безработице за 31 день, которое в этом году составляет 292,02 евро. В случае приостановки выплаты пособия на 30 дней общий период его выплаты будет продлен автоматически на 30 дней.

Пресс-секретарь Кассы по безработице Лаури Коол подчеркивает, что его учреждение лишь исполняет закон.

"Справедливо ли то, что возврат переплаченного подоходного налога считает доходом? Этот вопрос надо задавать тем, кто занимается законотворчеством. Не Касса по безработице устанавливает ограничения и правила, они исходят из законов. Мы же со своей стороны стараемся людей заранее информировать, чтобы хоть немного смягчить недовольство. Ведь самое плохое — это неизвестность", — сказал Коол.