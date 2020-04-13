Касса по безработице уже раздала 19 млн евро. Среди крупных предприятий, получивших помощь — Sportland, Kaubamaja, казино и многие спа-отели

Первые выплаты касса по безработице сделала 8 апреля. На прошлой неделе компенсации были назначены 22 876 работникам из 3907 учреждений. Общий размер назначенных компенсаций заработной платы составил 19 047 086 евро.

Самую крупную сумму государтсво выплатит заводу по производству дверей Uksetehas в Хаапсалу, где 150 сотрудников получат 186 832,17 евро вместе с налогами.

На втором месте сеть казино OÜ Novoloto под руководством Урве Пало, запросившая для 194 работников 177 716,61 евро вместе с налогами. Третью самую крупную сумму — 164 308,31 евро вместе с налогами на 141 человека — получит промышленной предприятие AS Jalax из Ярвамаа.

В первую десятку также входят Тойлаский санаторий (на 178 человек 151 790,43 евро), Sportland (на 194 работника 142 566,44 евро), Kaubamaja (на 146 работников 141 606,28 евро), Estonia Spa Hotel (на 172 сотрудников 137 260,60 евро) и Baltman (на 138 человек 112 016,02 евро).

Список остальных предприятий, получивших компенсацию, можно найти здесь.

Компенсация заработной платы выплачивается каждый рабочий день. Список будет обновляться каждый понедельник.

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и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

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