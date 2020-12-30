Касса по безработице сделала правительству предложение о выплате 16 млн евро компенсаций работодателям из Харьюмаа и Ида-Вирумаа

Председатель совета Эстонской кассы по безработице Пеэп Петерсон отметил, что предложение теперь пойдет правительству на обсуждение. ”Многие работодатели встретили Рождество в неведении, новый год они смогут встречать уже спокойно — совет кассы по безработице сделал правительству предложение выплатить работодателям Харьюмаа и Ида-Вирумаа компенсацию за период действия ограничений”, — добавил Петерсон.

Согласно предложению, компенсация будет выплачиваться тем работодателям Харьюмаа и Ида-Вирумаа, чья деятельность в период с 28 декабря 2020 года по 17 января 2021 года в связи с чрезвычайными обстоятельствами была существенно нарушена. Компенсации подлежат расходы на рабочую силу в период ограничений. Согласно представленному плану, работодателю будет выплачиваться компенсация за тех работников, место работы которых по состоянию на 22 декабря 2020 года согласно данным Регистра трудовых отношений находится в Харьюмаа или Ида-Вирумаа. Расходы на рабочую силу будут компенсироваться на основании расходов работодателя на зарплату работников Харьюмаа и Ида-Вирумаа за ноябрь. Компенсация будет выплачиваться на банковский счет работодателя и предназначена для выплаты работникам заработной платы. Предприятия, которые получат компенсацию, не смогут в течение одного месяца с момента получения компенсации сократить работников.

Компенсация будет выплачиваться тем работодателям, которые работают в сферах, затронутых ограничениями, например, сфера размещения и питания, спортивные объекты, деятельность по интересам, дополнительное обучение, культура. Согласно представленному правительству предложению, компенсация будет выплачиваться тем, у кого нет задолженности по налогам, или на нее сделана рассрочка. Компенсация на одного работодателя составит до 180 000 евро. Общий размер расходов на компенсацию составляет примерно 16 миллионов.

Предложение пойдет правительству на обсуждение и утверждение. Более точная информация о том, кому будет выплачиваться компенсация, когда и как о ней можно ходатайствовать, будет согласована на следующей неделе на собрании совета Эстонской кассы по безработице.