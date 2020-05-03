Касса по безработице с выплачиваемых компенсаций снимает подоходный налог без учета необлагаемого минимума

"Если бы Касса по безработице стала высчитывать для всех людей компенсацию с учетом необлагаемого дохода, то процесс начисления компенсаций и их выплата усложнился и замедлился", — пояснила руководитель коммуникационного отдела учреждения Анника Коппель.

В то же время она заверила, что лишнее ни у кого не возьмут, потому что Налогово-таможенный департамент вернет переплаченный человеком налог в 2021 году после подачи налоговой декларации за 2020 год.

Как отметила начальник отдела налогов Налогово-таможенного департамента Эвелин Лийвамяги, человек может также в этой ситуации, исходя из своих предполагаемых в предстоящие месяцы доходов, скорректировать дальнейшее использование необлагаемого подоходным налогом минимума.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.