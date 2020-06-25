Касса по безработице: с 1 июля можно будет ходатайствовать о компенсации зарплаты за июнь

По словам председателя правления Кассы по безработице Меэлиса Паавела, первый период выплат компенсации заработной платы с марта по май имел большой охват и смягчил резкое падение экономики и массовые сокращения. ”Июньская компенсация заработной платы направлена на поддержку процесса восстановления и предназначена главным образом для сотрудников тех компаний, которые позже столкнулись с временными трудностями и где они длились дольше”, — добавил он

О компенсации заработной платы за июнь может ходатайствовать предприятие чей оборот или доход сократился по сравнению с июнем прошлого года по крайней мере на 50%. Также предприятие должно соответствовать одному из следующих двух условий:

работодатель не может дать работу в согласованном объеме по крайней мере 50 процентам работников предприятия, а рабочее время работников сократилось по крайней мере на 30 процентов;

работодатель снизил по крайней мере 50 процентам работников предприятия заработную плату не менее чем на 30 процентов или до размера минимальной зарплаты.

Рабочее время или заработная плата работников должны быть сокращены в течение всего июня.

Касса по безработице компенсирует в июне работнику с трудовым договором 50% от его средней заработной платы, но не более 800 евро брутто, и работнику, работающему на полную ставку, не меньше минимальной ставки заработной платы. Кроме того, работодатель должен платить работнику, который получает компенсацию от Кассы по безработице, зарплату в размере не менее 150 евро (брутто). Работодатель должен выплатить свою часть до подачи ходатайства.

Компенсацию заработной платы за июнь для своих работников смогут запросить те предприятия, у которых нет задолженности по налогам или по ней сделана рассрочка. Работодатель может ходатайствовать о компенсации за июнь на работников, с которыми заключен трудовой договор и трудовые отношения которых начались не позднее 1 марта 2020 года, и кто был внесен не позднее этого числа в Регистр работы. Работодатель должен гарантировать работнику, о компенсации которому он ходатайствует, рабочее место в течение двух следующих месяцев. В противном случае он должен будет вернуть Кассе по безработице полученную компенсацию.