Касса по безработице прогнозирует рост безработицы при сокращении срока поиска работы

В 2021 году прогнозируется рост числа зарегистрированных безработных до 57 400 человек, после чего безработица начнет постепенно снижаться и к 2024 году достигнет 45 000 человек.

Расходы на выплату пособий вместе с социальным налогом в 2020 году составят примерно 239 млн евро, а в 2021 году — 145 млн евро.

Резервы Кассы по безработице сократятся в текущем году на 380 млн евро, а в следующем — на 51 млн евро. Согласно плану, к концу 2020 году размер чистых резервов учреждения составит 407 млн евро, а к концу 2024 года — 286 млн евро.

Касса по безработице предложила правительству сохранить ставку взносов по страхованию от безработицы до 2024 года на уровне 1,6% брутто-зарплаты для работников и 0,8% — для работодателей.