Касса по безработице продляет срок приема заявлений о компенсации зарплаты

Размер компенсации составляет 1,5-кратный размер расхода на заработную плату их работников, но не более чем 180 000 евро на одного предпринимателя. Размер пособия для физических лиц-предпринимателей составляет 876 евро.

Прием ходатайств продлили, поскольку Европейская Комиссия одобрила поддержку предприятий Ида-Вирумаа и Харьюмаа, которые нуждаются в помощи в связи с принятыми в Эстонии коронавирусными ограничениями, поэтому у получателей пособия есть возможность изменить статус пособия из малозначительной помощи в госпомощь. Самое большое различие этих двух видов помощи в том, что малозначительную помощь предприятие может получать в течение трех хозяйственных лет в размере 200 000 евро.

Если предприятие, которое уже получило пособие, захочет поменять полученную малозначительную помощь на госпомощь, то для этого следует заполнить опросник, который находится ЗДЕСЬ. Если предприятие хочет, чтобы пособие осталось в виде малозначительной помощи, то ничего для этого делать не нужно. Касса по безработице также отправит всем предприятиям, которые получили пособие, письмо с инструкциями.

О малозначительной госпомощи можно прочитать ЗДЕСЬ. Информация о госпомощи ЗДЕСЬ. Дополнительная информация о пособии ЗДЕСЬ или по телефону 15501.

Менее чем за месяц было выплачено 19,4 миллиона евро. Список получателей пособия можно посмотреть на сайте Кассы по безработице.

Совет Кассы по безработице также обсудил сегодня предложение Правительства Республики поддержать попавших под ограничения предпринимателей и их работников. Совет находит, что попавшим под ограничения предприятиям нужно помочь. Для точных расчетов и согласования условий мер поддержки совет соберется на следующей неделе.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!