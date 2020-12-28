28.12.2020, 08:41

Касса по безработице принимает клиентов по предварительной договоренности


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Töötukassa
TöötukassaFoto: Hendrik Osula

Для предотвращения распространения коронавируса представительства Эстонской Кассы по безработице в Таллинне и Харьюмаа до 17 января 2021 года будут принимать клиентов по предварительной договоренности.

Для записи на прием нужно позвонить по инфотелефону Таллиннских представительств 634 8000 или отправить электронное письмо на адрес tallinn.info@tootukassa.ee. По предварительной договоренности клиенты обслуживаются также и в представительствах Кассы по безработице в Ида-Вирумаа.

В других представительствах обслуживание клиентов продолжится в обычном порядке, однако по возможности просим использовать электронные каналы, где можно зарегистрироваться в качестве безработного, ходатайствовать о возмещении и пособии, выставлять вакансии и подавать заявки на работу. Заявления принимаются также по телефону, электронной почте (с дигитальной подписью) или по обычной почте.

Если человеку нужна помощь при использовании электронных каналов, то его проинструктируют по телефону или по электронной почте.

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