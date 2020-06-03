Касса по безработице повышает пособие на уровневое обучение

”Касса по безработице поддерживает обучение по тем специальностями и профессиям, на которые в будущем будет нужно больше работников, и по которым уже сейчас наблюдается нехватка работников подходящей подготовки. Специальности отобраны на основании исследований OSKA, и список специальностей пополняется с каждым годом. У нас есть пример массажиста, которая в среднем возрасте поняла, что пришло время подстраховать свое будущее и получить специальность, на которую и через 10 лет будет спрос, и поступила учиться на медсестру”, — говорит руководитель отдела Кассы по безработице по развитию навыков и услуг по карьере Карин Андре.

Размер пособия вырастет и для тех, кто уже учиться с помощью Кассы по безработице, и для тех, кто планирует начать учебу. ”Те, у кого есть доход, будут получать 180 евро, раньше это было 130 евро, а те учащиеся, у которых нет дохода, с августа будут получать 270 евро”, объяснила Андре.

В этом году среди специальностей, которые поддерживает Касса по безработице, можно выбирать из более чем 100 учебных программ в более чем 40 учебных заведениях Эстонии, учиться можно по всей Эстонии, как на эстонском, так и на русском языке. Среди новых, например, в этом году можно поступить в Техническую высшую школу на учебную программу по технологии и управлению окружающей среды, в Таллиннском университете можно изучать интегрированные естественные науки, и в Вильяндиский центр профобразования можно поступить учиться на электрика по внутренним работам.

С выбором специальностей, которые поддерживаются, можно ознакомиться на сайте Кассы по безработице, где можно также забронировать время к консультанту по карьере. На консультации по карьере можно вместе со специалистом обсудить, что и где можно изучать, и кто может ходатайствовать о пособии. Если обучение будет прервано по какой-либо причине, то пособие возвращать не придется.

По словам Карин Андре, об обучении прежде всего могут задуматься те люди, у которых с момента последнего обучения прошло более 15 лет или больше. Разумеется и те, у которых нет специальности, и у которых с момента окончания основной школы или гимназии прошло не менее пять лет.