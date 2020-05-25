Касса по безработице: потеря работы — это почти всегда стресс. Как и куда дальше?

Инфосистема кассы по безработице обрабатывает данные за считанные минуты, данные человека автоматически сравниваются с данными из других баз данных, например, с данными налогово-таможенного департамента и регистра народонаселения. Также можно сразу подать заявление о возмещении. Если все сходится, то система рассчитывает размер вашего возмещения и переводит его на банковский счет в день выплат. Весь этот процесс занимает всего несколько минут.

Если в данных имеются расхождения или их недостаточно, то их проверит консультант Кассы по безработице и, при необходимости, спросит дополнительные данные. Это займет пару рабочих дней. Если у вас нет возможности воспользоваться порталом e-töötukassa (напр., если у вас нет ИД-карты или Mobiil-ID), рекомендуем для подачи заявления позвонить в подходящее вам уездное отделение Кассы по безработице.

Когда вы зарегистрируетесь в качестве безработного, у вас будет свой консультант, он будет вашим помощником на то время, пока вы будете клиентом Кассы по безработице и искать работу. Консультации могут проходить на месте в Кассе по безработице, по телефону или через портал e-töötukassa. При регистрации в качестве безработного вы сможете выбрать, какой способ консультирования для вас предпочтительнее.

При подаче заявления о регистрации, вы сможете выбрать время следующей консультации. На встрече вы сможете обсудить с консультантом свою ситуацию, какую работу вы будете искать, какие у вас есть возможности, какие трудности могут быть у вас при поиске работы и как их можно устранить.

При общении с консультантом будьте открыты и расскажите о своих ожиданиях, а также о проблемах, так консультанту будет проще предложить вам необходимую помощь. Если случится что-то непредвиденное, из-за чего вы не сможете прийти на консультацию в оговоренное время, то сообщите об этом своему консультанту по электронной почте или иным способом, чтобы он смог согласовать с вами новое время консультации.

Касса по безработице предлагает зарегистрированным безработным различные возмещения, пособия и услуги. Также у зарегистрированных безработных действует медицинская страховка. Размер страхового возмещения по безработице зависит от размера прежней заработной платы, а период выплаты возмещения от того, насколько продолжительным был предыдущий опыт работы человека. Также возможно получить пособие по безработице, размер которого определяется каждый год. Если финансовая поддержка предназначена для того, чтобы обеспечить человеку доход, то услуги помогают ему найти новую работу.