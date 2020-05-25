25.05.2020, 10:35

Касса по безработице: потеря работы — это почти всегда стресс. Как и куда дальше?

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EST
Eesti Töötukassa
Eesti TöötukassaFoto: Ilmar Saabas

Первым шагом может быть регистрация в качестве безработного и подача ходатайства о возмещении. Проще всего подать ходатайство на портале e-töötukassa. Это можно сделать в удобное для вас время и в подходящем месте. Подать заявление просто.

Инфосистема кассы по безработице обрабатывает данные за считанные минуты, данные человека автоматически сравниваются с данными из других баз данных, например, с данными налогово-таможенного департамента и регистра народонаселения. Также можно сразу подать заявление о возмещении. Если все сходится, то система рассчитывает размер вашего возмещения и переводит его на банковский счет в день выплат. Весь этот процесс занимает всего несколько минут.

Если в данных имеются расхождения или их недостаточно, то их проверит консультант Кассы по безработице и, при необходимости, спросит дополнительные данные. Это займет пару рабочих дней. Если у вас нет возможности воспользоваться порталом e-töötukassa (напр., если у вас нет ИД-карты или Mobiil-ID), рекомендуем для подачи заявления позвонить в подходящее вам уездное отделение Кассы по безработице.

Когда вы зарегистрируетесь в качестве безработного, у вас будет свой консультант, он будет вашим помощником на то время, пока вы будете клиентом Кассы по безработице и искать работу. Консультации могут проходить на месте в Кассе по безработице, по телефону или через портал e-töötukassa. При регистрации в качестве безработного вы сможете выбрать, какой способ консультирования для вас предпочтительнее.

При подаче заявления о регистрации, вы сможете выбрать время следующей консультации. На встрече вы сможете обсудить с консультантом свою ситуацию, какую работу вы будете искать, какие у вас есть возможности, какие трудности могут быть у вас при поиске работы и как их можно устранить.

При общении с консультантом будьте открыты и расскажите о своих ожиданиях, а также о проблемах, так консультанту будет проще предложить вам необходимую помощь. Если случится что-то непредвиденное, из-за чего вы не сможете прийти на консультацию в оговоренное время, то сообщите об этом своему консультанту по электронной почте или иным способом, чтобы он смог согласовать с вами новое время консультации.

Касса по безработице предлагает зарегистрированным безработным различные возмещения, пособия и услуги. Также у зарегистрированных безработных действует медицинская страховка. Размер страхового возмещения по безработице зависит от размера прежней заработной платы, а период выплаты возмещения от того, насколько продолжительным был предыдущий опыт работы человека. Также возможно получить пособие по безработице, размер которого определяется каждый год. Если финансовая поддержка предназначена для того, чтобы обеспечить человеку доход, то услуги помогают ему найти новую работу.

Для того чтобы помочь найти новую работу, Касса по безработице может предложить вам консультирование по карьере, семинары на темы поиска работы, помощь в повышении квалификации через трудовую практику, подтверждение квалификации или курсы, консультирование по долговым задолженностям и многое другое. Необходимость этих услуг вы сможете обсудить со своим консультантом Кассы по безработице, который, при необходимости, поможет вам найти подходящую услугу.

«Меню» услуг Кассы по безработице разнообразное, с ним можно самостоятельно ознакомиться на сайте кассы по безработице, какие из услуг могли бы подойти именно вам и помогли бы вам найти новую работу – это определяется на встрече с консультантом. Важно учитывать, что цель помочь человеку приобрести такие знания и навыки, которые помогли бы ему найти новую работу, а некоторые просто ему интересны – так, иногда люди не понимают, почему их не направляют на те или иные курсы? Здесь нужно понимать, что Касса по безработице помогает искать работу, и получаемые услуги должны быть связаны именно с этим.

Услуга карты обучения является одной из самых популярных. Если вы со своим консультантом согласовали использование карты обучение и сферу обучения, необходимую вам для трудоустройства, то вы можете выбрать подходящие курсы из числа открытых курсов, которые предлагают утвержденные кассой по безработице организаторы обучения. При выборе курсов самое главное исходить из того, какие знания и навыки помогут вам найти работу. Перед тем как сделать окончательный выбор, рекомендуем основательно ознакомиться с предлагаемыми курсами.

В рамках карты обучения Касса по безработице может оплатить расходы на обучение в размере до 2500 евро, эта сумма может включать как одни, так и несколько курсов. Если выбранные курсы соответствуют тому, о чем вы договорились с консультантом, то Касса по безработице подтвердит организатору обучения оплату курсов, и мы сообщим вам, что вы можете начать обучение.

Если вы планируете приобрести совершенно новую профессию, то для этого предназначено пособие на участие в уровневом обучении. Касса по безработице поддерживает получение тех профессий и специальностей, на которые в будущем спрос на работников будет больше, и где уже сейчас наблюдается нехватка работников с подходящей подготовкой. Эти специальности выбраны на основе исследований OSKA, и их список дополняется каждый год. В этом году можно выбирать из более чем 100 учебных программ в более чем 40 учебных заведениях, учиться можно по всей Эстонии как на эстонском, так и на русском языке. Пособие выплачивается каждый месяц, и если вы прервете обучение на половине, то не нужно беспокоиться, деньги назад не попросят.

Поскольку опыт людей довольно разнообразный, то у Кассы по безработице есть услуги и для таких людей, которые давно не сталкивались с поиском работы или даже никогда ее не искали, которые никогда не ходили на собеседования с работодателями и им не приходилось составлять свое резюме (CV). Как найти то правильное, что поможет мне трудоустроиться? Самый простой и короткий путь – приходите в Кассу по безработице, открыто поговорите со своим консультантом, будьте готовы к переменам. Конечно, ситуация непростая, и иногда бывает трудно принять необходимость перемен, но именно хороший контакт со своим консультантом приведет вас быстрее к хорошему результату.

Конечно, нужно начать действовать еще до того, как вы потеряли работу. Сегодня многие люди находятся в ожидании сокращений. Если вы получили уведомление о сокращении, то не нужно ждать того дня, когда работа закончится, стоит сразу узнать, что предлагает Касса по безработице – а именно, Касса по безработице предлагает множество услуг также людям, которые еще не зарегистрировались в качестве безработных, но уже получили уведомление о сокращении. Например, человек, получивший уведомление о сокращении, можно прийти на консультацию по карьере, где консультант поможет ему лучше увидеть свои навыки и возможности, а также подумать, что можно было бы изучить дополнительно, чтобы найти работу в какой-либо другой сфере. Если у вас есть стоящая бизнес-идея, то с помощью Кассы по безработице можно стать предпринимателем. В этом случае поможет пособие на начало предпринимательства.

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