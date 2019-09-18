18.09.2019, 18:20

Касса по безработице подписала соглашение с крупным производителем мебели


rus.delfi.ee
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Касса по безработице подписала соглашение с крупным производителем мебели
Фото: Касса по безработице

Председатель правления Эстонской кассы по безработице Меэлис Паавел и член правления акционерного общества WERMO Тийт Колк подписали сегодня в Выру соглашение о сотрудничестве. AS Wermo — это основанная в 1947 году компания по производству мебели. 80% продукции компания экспортирует в основном в Финляндию, Швецию и Германию.

По словам руководителя отделения кассы по безработице в Вырумаа Эне Керге, AS WERMO является в регионе признанным работодателем, который делится с кассой по безработице своим опытом и предложениями по темам, касающимся рынка труда, а также является для кассы по безработице важным партнером.

”Сотрудничество кассы по безработице и Wermo длится уже длительное время, хороший пример тому — использование регионального пособия на создание рабочих мест, благодаря которому Wermo поддерживает развитие региона. Мы также передавали вакансии компании и помогали находить работников. Wermo принимает активное участие в ярмарках и инфоднях кассы по безработице, а также предлагает возможности трудоустройства людям с пониженной трудоспособностью”, отметила Керге.

Член правления акционерного общества WERMO Тийт Колк сказал: ”Вырумааское отделение кассы по безработице помогало нам почти по всем вопросам, с которыми мы к ним обращались, начиная от вспомогательных средств для работников с пониженной трудоспособностью и заканчивая курсами и наймом работников.

В течение последних двух лет при помощи кассы по безработице мы нашли операторов, работников на линию, руководителей проектов, в общей сложности пару десятков работников. Последний большой набор был этой весной, когда мы с помощью регионального пособия на создание рабочих мест приняли на работу пять работников”.

Для кассы по безработице это 55-ое по счету соглашение о сотрудничестве. Касса по безработице начала заключать соглашения о сотрудничестве в 2012 году с целью достичь сотрудничества со всеми важными для кассы по безработице предприятиями в каждом уезде.

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