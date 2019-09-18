Касса по безработице подписала соглашение с крупным производителем мебели

По словам руководителя отделения кассы по безработице в Вырумаа Эне Керге, AS WERMO является в регионе признанным работодателем, который делится с кассой по безработице своим опытом и предложениями по темам, касающимся рынка труда, а также является для кассы по безработице важным партнером.

”Сотрудничество кассы по безработице и Wermo длится уже длительное время, хороший пример тому — использование регионального пособия на создание рабочих мест, благодаря которому Wermo поддерживает развитие региона. Мы также передавали вакансии компании и помогали находить работников. Wermo принимает активное участие в ярмарках и инфоднях кассы по безработице, а также предлагает возможности трудоустройства людям с пониженной трудоспособностью”, отметила Керге.

Член правления акционерного общества WERMO Тийт Колк сказал: ”Вырумааское отделение кассы по безработице помогало нам почти по всем вопросам, с которыми мы к ним обращались, начиная от вспомогательных средств для работников с пониженной трудоспособностью и заканчивая курсами и наймом работников.

В течение последних двух лет при помощи кассы по безработице мы нашли операторов, работников на линию, руководителей проектов, в общей сложности пару десятков работников. Последний большой набор был этой весной, когда мы с помощью регионального пособия на создание рабочих мест приняли на работу пять работников”.