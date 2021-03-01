Касса по безработице поддержит пострадавшие от ограничений сектора 20 миллионами евро
Касса по безработице готова поддержать пострадавшие в результате новых коронавирусных ограничений отрасли экономики в общей сложности 20 миллионами евро — такое решение было принято сегодня вечером на заседании совета Кассы по безработице, пишет rus.err.
Примерзли к стеклу дворники? Секрет, о котором никто не знает
"Хитрость" коронавируса: ученые нашли у вируса слабое место
Курникова поделилась сокровенными фотографиями
Стало известно о неожиданном предвестнике опухоли мозга