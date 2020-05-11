Касса по безработице: планируете отдохнуть летом, а осенью начать искать работу? Не самая лучшая идея!

В Эстонии на настоящий момент насчитывается около 50 000 безработных. С начала чрезвычайного положения прибавилось более 12 000 безработных, и только на прошлой неделе было сокращено около 700 человек. Однако это только начало: по прогнозу Кассы по безработице, к осени количество безработных может вырасти до 90 000 человек.

Каким будет кризис и сколько он продлится — не знает никто, поэтому возникают проблемы с обещаниями и лояльностью.

”Работодатели в замешательстве, так как даже в масштабах одного дня не знают, что будет дальше. Они сокращают работников, дружелюбно обещая взять обратно, как только ситуация изменится. Я понимаю, что работодатель этого действительно хочет, ведь, может быть, как раз этих людей он несколько месяцев назад нашел с большим трудом”, — говорит руководитель Тартумааского отделения кассы Яне Вяли.

К сожалению, эти слова могут создать ложное впечатление и сыграть с работником злую шутку. ”Люди говорят нам, что надеются вернуться на прежнее место работы и не хотят или не осмеливаются идти на курсы или переобучение. Полагаю, этих людей впереди может ждать разочарование, когда они все-таки не получат этого приглашения”, — рассуждает специалист.

Она говорит, что работодатели могли бы быть сдержаннее в своих обещаниях. ”Задумайтесь над тем, что обещаете людям! Даже если вы предполагаете, что сможете взять их обратно, не оставляйте их в режиме ожидания. Из-за этого они могут оказаться от хорошего предложения”.

Больше всего безработных насчитывается в сфере торговли, обслуживания и неквалифицированного труда. Без работы находятся более 11 000 продавцов и строителей, более 7100 работников производственной и промышленной сферы и сферы ресторанного и гостиничного дела, а также более 3300 работников клинингового сектора. Касса по безработице пытается найти им применение, но многие по той или иной причине склонны откладывать переобучение или выдвижение своей кандидатуры на новую должность.

Во-первых, это люди, работавшие за границей и ждущие возможности вернуться. Во-вторых, те, кто откладывает поиск новой работы по причине здоровья. ”Если рассмотреть сектор обслуживания более тщательно, то очень много людей с проблемами со здоровьем, у которых из-за работы болит спина или руки. Некоторые просто перегорели или испытывают стресс, и они кроме поиска работы вынуждены заниматься еще и своим здоровьем”, — отмечает Вяли.

Проблему представляют и люди, не имеющие конкретного багажа навыков, и которые просто переходили с одной работы на другую. ”Если у человека отсутствуют профессиональные умения, но мы мы настоятельно пытаемся сделать так, чтобы они получили профессию с целью смягчить последующие удары”.