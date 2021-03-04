Касса по безработице окажет поддержку пострадавшим от ограничений предприятиям, но деньги смогут получить далеко не все

Петерсон объяснил, что пособие будет направлено на тех, кого непосредственно затронули ограничения против коронавируса. Рассматривался и план, позволяющий поддержать большее число предприятий, но он обошелся бы в 65 млн евро в месяц, поэтому был разработан другой план, который обойдется в 37,9 млн евро.

По всей виимости, понадобится и вклад со стороны государства, так как ранее Касса по безработице заявила, что может выделить 20 евро, а остальную сумму должно предоставить государство.

Петерсон не стал вдаваться в детали, но все же упомянул, что пособие охватывает предприятия сфер торговли и розничной торговли. А вот банковское дело в пролете. По-прежнему расчет будет производится на основании кодов EMTAK — это коды экономической деятельности, которые предприниматели ранее указывали, в соновном, в статистических целях.

Петерсон разочаровал тех предпринимателей, которые надеются, что в отношении кода EMTAK будет учитываться не только основной код, но и так называемая другая деятельность. Он объяснил, что ходатайства должны быть такими, чтобы их мог обработать компьютер. Касса по безработице хочет, чтобы весь процесс был быстрым и четким, и чтобы в отношении каждого предприятия не приходилось проверять, какое на самом деле положение веще.

Однако есть и предприятия, у которых возникают проблемы из-за кода EMTAK. Одно из них — Rahva Raamat. Их код 47611 означает розничную продажу книг в специализированных магазинах, но для важную часть деятельности компании составляет и продажа еды с напитками.

"Мы хотим получить поддержку на равных условиях с другими предприятиями. Код EMTAK не отражает реальную ситуацию — если какая-либо деятельность отмечена как второстепенная, это еще не значит, что ее объем составляет лишь малую долю от основной деятельности и полученный ущерб — ничтожны", — говорит председатель правления Rahva Raamat Вильяр Отс.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!