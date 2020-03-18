Касается каждого! Государство разработало правила посещения магазинов

Министерство экономики и коммуникаций и Союз торговцев Эстонии разослали всем розничным торговцам инструкции и пособия по дополнительному информированию клиентов с целью предотвращения распространения вируса и сохранения здоровья людей.

Материалы предназначены в первую очередь для оповещения клиентов посредством внутреннего радио, плакатов, наклеек и инфоматериалов как по электронным каналам, так и непосредственно в магазинах.

Правила посещения магазина, которые помогут защитить вас и окружающих:

1. Не посещайте магазин, если заболели

2. Не беспокойтесь — товара хватит всем

3. До и после посещения магазина продезинфицируйте или вымойте руки

4. Продумайте предварительно, что вам нужно купить. Этим вы уменьшите время своего пребывания в магазине

5. Соблюдайте дистанцию (как минимум в один метр) с другими посетителями и работниками магазина

6. Посещайте магазин в одиночку, не берите с собой детей.

”В целях предотвращения распространения эпидемии советуем клиентам ходить в магазин целенаправленно. В приобретении продуктов и товаров первой необходимости про запас на несколько недель нет необходимости”, — сказала глава союза Неле Пейл.

По словам вице-канцлера министерства Кристи Талвинг, товара в магазинах достаточно и для покупательской паники нет причин. ”Мы много общались с предпринимателями и хотя они переживают сложные времена, товара на складах хватает. Привоз товара также продолжается”, — заверила она.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!