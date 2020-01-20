Кару и Аас не хотят ограничивать возможности детей иностранных работников посещать Эстонию

С помощью поправок МВД, которое возглавляет лидер EKRE Март Хельме, в том числе хочет ограничить возможности привозить иностранцами в Эстонию своих детей: это касается как краткосрочных работников, так и студентов из третьих стран, пишет rus.err.ee. Например, дети последних могли бы посещать Эстонию по обычной визе, но не могли бы находиться здесь в течение всего периода обучения своих родителей. МВД также предлагает запретить иностранным студентам работать более 16 часов в неделю.

По словам двух министров, такие изменения автоматически исключают, например, приезд в Эстонию родителей-одиночек, которые не могут работать или учиться в Эстонии из-за того, что не смогут взять с собой детей.