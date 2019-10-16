16.10.2019, 09:50

КАРТЫ: Несправедливо? Смотрите, какие ставки земельного налога действуют в разных уголках Эстонии сейчас

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КАРТЫ: Несправедливо? Смотрите, какие ставки земельного налога действуют в разных уголках Эстонии сейчас
Foto: Priit Pärnapuu, Delfi

Правительственная коалиция планирует в следующем году произвести плановую переоценку земель и пересмотреть основания начисления земельного налога, что приведет к росту этого самого налога. Предлагаем вашему вниманию карты, на которых представлены действующие на настоящий момент налоговые ставки. Нелогичность и расхождение с рыночными ценами очевидны.

На первой карте представлены налоговые ставки всех более чем 715 000 кадастровых единиц. Более детальную карту можно найти ЗДЕСЬ. Более высокий налог наблюдается в городах и прибрежной зоне, однако целых 97% площади Эстонии облагается налогом в размере менее 1000 евро на гектар. Даже в окрестностях Таллинна, если исключить Маарду и часть Виймси, налоговая ставка, как правило, такая же, как в других уголках Эстонии.

На второй карте — налоговые ставки в обобщенном виде: средняя налоговая стоимость гектара на каждую единицу расселения (города, поселки, деревни, в Таллинне — районы). Четко видно, что расположенные близ моря пункты имеют более высокую ставку. При этом близ Таллинна имеются деревни со средней ставкой менее 1000 евро на гектар.

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На третьей карте представлена самая высокая ставка в каждой единице расселения. Всего в Эстонии 4717 единиц расселения, из которых в 855 (18%) ставки кадастровых единиц составляют менее 1000 евро на гектар. Черту в 10 000 евро преодолевают лишь 387 единиц.

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