КАРТЫ: Несправедливо? Смотрите, какие ставки земельного налога действуют в разных уголках Эстонии сейчас

На первой карте представлены налоговые ставки всех более чем 715 000 кадастровых единиц. Более детальную карту можно найти ЗДЕСЬ. Более высокий налог наблюдается в городах и прибрежной зоне, однако целых 97% площади Эстонии облагается налогом в размере менее 1000 евро на гектар. Даже в окрестностях Таллинна, если исключить Маарду и часть Виймси, налоговая ставка, как правило, такая же, как в других уголках Эстонии.

На второй карте — налоговые ставки в обобщенном виде: средняя налоговая стоимость гектара на каждую единицу расселения (города, поселки, деревни, в Таллинне — районы). Четко видно, что расположенные близ моря пункты имеют более высокую ставку. При этом близ Таллинна имеются деревни со средней ставкой менее 1000 евро на гектар.

На третьей карте представлена самая высокая ставка в каждой единице расселения. Всего в Эстонии 4717 единиц расселения, из которых в 855 (18%) ставки кадастровых единиц составляют менее 1000 евро на гектар. Черту в 10 000 евро преодолевают лишь 387 единиц.