КАРТА: В каких районах Таллинна живут самые богатые люди, а где зарабатывают ниже среднего?

Statistikablogi опубликовал данный по среднему месячному брутто-доходу за 2018 год в разных частях Таллинна. Смотрите, сколько зарабатывают жители вашего района!
Самый большие доходы у жителей Кесклинна и Пирита (в среднем более 1600 евро), а вот самые низкие доходы в Ласнамяэ, где показатель в основном на 100 евро меньше среднего брутто-дохода по Эстонии — 1234 евро, и в Пыхья-Таллинне.
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