17.06.2019, 11:40

КАРТА: В каких районах Таллинна живут самые богатые люди, а где зарабатывают ниже среднего?

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rus.delfi.ee
EST 12
Tallinna kohal lennates mai 2016
Tallinna kohal lennates mai 2016Foto: Andres Putting

Statistikablogi опубликовал данный по среднему месячному брутто-доходу за 2018 год в разных частях Таллинна. Смотрите, сколько зарабатывают жители вашего района!

Самый большие доходы у жителей Кесклинна и Пирита (в среднем более 1600 евро), а вот самые низкие доходы в Ласнамяэ, где показатель в основном на 100 евро меньше среднего брутто-дохода по Эстонии — 1234 евро, и в Пыхья-Таллинне.

Foto: Statistikablogi
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