КАРТА: В каких районах Таллинна живут самые богатые люди, а где зарабатывают ниже среднего?

Самый большие доходы у жителей Кесклинна и Пирита (в среднем более 1600 евро), а вот самые низкие доходы в Ласнамяэ, где показатель в основном на 100 евро меньше среднего брутто-дохода по Эстонии — 1234 евро, и в Пыхья-Таллинне.

Foto: Statistikablogi