КАРТА: В каких районах Таллинна живут самые богатые люди, а где зарабатывают ниже среднего?

Statistikablogi опубликовал данный по среднему месячному брутто-доходу за 2018 год в разных частях Таллинна. Смотрите, сколько зарабатывают жители вашего района!
Самый большие доходы у жителей Кесклинна и Пирита (в среднем более 1600 евро), а вот самые низкие доходы в Ласнамяэ, где показатель в основном на 100 евро меньше среднего брутто-дохода по Эстонии — 1234 евро, и в Пыхья-Таллинне.
Космонавт Алексей Леонов назвал имя человека, убившего Гагарина
Кошка "застукала" своего кота в обнимку c другой
«Коля, напиши мне»: сын Лукашенко покорил сеть
«Соседку забили камнями и сожгли ее дом»