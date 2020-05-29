КАРТА | Теперь официально: Selver приобрел Comarket и Delice, а также продуктовый магазин Solaris

”Объединение Selver и Comarket — важный шаг для будущего эстонской торговли. Благодаря бесценному опыту, успехам и синергии обеих сетей мы и дальше сможем укреплять торговлю, базирующуюся на эстонском капитале, культуре обслуживания клиентов и уважительном отношении к товарам местных производителей”, — сказала член правления Selver AS Кристи Ломп.

По результатам сделки к сети Selver добавились 16 магазинов Comarket в Харьюмаа, Пярнумаа и Тартумаа, продуктовые магазины Delice в Виймси и Пярну, а также продуктовый магазин в центре Solaris. Таким образом, всего в сеть Selver будет входить 72 магазина, вместо нынешних 53.

Сделку профинансировал долгосрочный партнер по сотрудничеству Tallinna Kaubamaja Grupp SEB Pank.

Член правления Selver Кристи Ломп добавила, что по завершении сделки спешки с изменениями не будет, основное внимание будет направлено на анализ сильных сторон обеих сетей. ”Многолетняя работа ABC Supermarkets и завоеванное доверие клиентов — это, безусловно, большая ценность, которую мы в Selver ценим и уважаем”, — сказала Ломп.

Андрус Пылд продолжит работу на посту руководителя ABC Supermarkets, а магазины ABC Supermarkets по-прежнему будут действовать под своим названием и торговой маркой в качестве дочерней компании Selver.

Единственным акционером ABC Supermarkets AS является ABC Grupp AS, одна из крупнейших в Эстонии групп предприятий, основанных на эстонском капитале. В дальнейшем группа сосредоточится на продаже и обслуживании автомобилей, а также на оптовой продаже продуктов питания и потребительских товаров.