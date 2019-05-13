КАРТА: Средний месячный брутто-доход за год значительно вырос. Какой уезд лидирует?

Средний месячный брутто-доход был выше всего в Харьюмаа (1375 евро), а на последнем месте оказался Ида-Вирумаа (996 евро). Это единственный уезд, где средний брутто-доход не превышает 1000 евро.

Жители почти в четверти самоуправлений имели брутто-доход выше среднего по Эстонии. Как и в прошлые года, в первой десятке был волости из Харьюского уезда, а первые места заняли волость Виймси (1711 евро) и волость Раэ (1704 евро).

В Таллинне средний брутто-доход в месяц составил 1348 евро.

Менее 1000 евро в месяц зарабатывали в четырех городах Ида-Вирумаа: Нарве, Кохтла-Ярве, Силламяэ и Нарва-Йыэсуу, а также на юге Эстонии в волости Валга.