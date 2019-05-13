КАРТА: Средний месячный брутто-доход за год значительно вырос. Какой уезд лидирует?

Согласно данным Департамента статистики, средний месячный брутто-доход работающего человека в Эстонии в 2018 году достиг 1234 евро, что на 79 евро больше, чем в 2017 году. Брутто-доход продолжал расти с 2011 года.
Средний месячный брутто-доход был выше всего в Харьюмаа (1375 евро), а на последнем месте оказался Ида-Вирумаа (996 евро). Это единственный уезд, где средний брутто-доход не превышает 1000 евро.
Жители почти в четверти самоуправлений имели брутто-доход выше среднего по Эстонии. Как и в прошлые года, в первой десятке был волости из Харьюского уезда, а первые места заняли волость Виймси (1711 евро) и волость Раэ (1704 евро).
В Таллинне средний брутто-доход в месяц составил 1348 евро.
Больше всего зарабатывали работник возрастом 25–49 лет (1382 евро), а зарплата в возрастной группе 50–62 лет была чуть меньше среднего показателя по Эстонии (1135 евро). Работники до 24 лет и после 63 лет имели средний месячный брутто-доход ниже 1000 евро.
Гендерный разрыв в зарплате 2018 году составил почти 300 евро: средний месячный брутто-доход в 1386 евро для мужчин и в 1095 евро для женщин.
В 2018 году брутто-доход имели 535 405 эстоноземельцев. По сравнению с прошлым годом добавилось 6670 получателей брутто-дохода. Больше всего увеличилось число получающих брутто-доход работников возрастом 63 года и старше.