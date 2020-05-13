КАРТА | Средний месячный брутто-доход эстонозомельцев увеличивается девятый год подряд

Cамым большим средний брутто-доход наемного работника в месяц был в Харьюском уезде (1469 евро) и самым маленьким — в Ида-Вируском уезде (1054 евро). В большинстве уездов он составлял 1100–1200 евро. Быстрее среднего рост дохода наблюдался в Тартуском уезде (7,3%), Вильяндиском (6,9%) и Харьюском (6,8%) уездах.

Аналитик Департамента статистики Грета Тишлер подтвердила, что самым большим средний месячный брутто-доход был в волостях, прилегающих к окрестностям Таллинна. ”Самый большой доход был в волостях Виймси и Раэ — в обеих свыше 1800 евро. В первую десятку вошли также два города Харьюского уезда: Кейла и Таллинн. В столице брутто-доход составлял в прошлом году 1444 евро”, — сказала Тишлер. Только в Нарве средний месячный брутто-доход в 2019 году был ниже 1000 евро, составив 989 евро.

В 2019 году получателей брутто-дохода было 537 760 человек, по сравнению с годом ранее добавилось 2355 получателей. Второй год подряд увеличивалось число получающих доход лиц в возрасте младше 25 лет и по-прежнему возрастало среди 63-летних и старше.

Самый большой средний брутто-доход — 1476 евро был в возрастной группе 25–49 лет, далее следуют 50–62-летние с доходом 1219 евро. Из них у более молодых и у пожилых средний брутто-доход в месяц был ниже 1000 евро: 887 и 972 евро соответственно.