КАРТА | Смотрите, какие известные столичные рестораны и бары стали жертвами коронакризиса

Винный бар Paar Veini на улице Сауна

Владельцы немногословны относительно решения о закрытии. "Одно место закрывается — ну что поделаешь!" — отмечает Даниэль Мюнтинен.

Брассери-ресторан Tabac

Один из владельцев Марио Лаас подтверждает, что Tabac закрывается. "Да, из-за коронакризиса", — добавляет он кратко.

Бар Red Emperor — до нового открытия

Любимое место многих иностранцев Red Emperor на своей странице в Facebook публично заявляет, что вынужден съехать из своих прежних помещений. "Надеемся найти новый дом и снова открыться, но поиски подходящего места займут время", — добавляют там.

Паб Karja Kelder

По вышеупомянутой причине закрывается и самый старый в Таллинне, работавший полвека паб Karja Kelder. Владельцы Ааре Халлоп и Рауль Юур просили у владельца помещений платежный отпуск, но не получили его. При возникновении задолженности бизнесменам грозили судом.

Рок-бар Woodstock

Работавший на улице Татари рок-бар Woodstock также закрылся, потому что из-за ограничений чрезвычайного положения ограничили работу бара и упал оборот. По словам владельца Урмаса Варма, неясно, откроются ли еще и где.

Ресторан Juur в городке Юлемисте

Хотя Ekspress не получил от владельцев подтверждения относительно закрытия, к сегодняшнему дню исчезла страница ресторана в Facebook и домашняя страница сообщает только о технических работах. К 25 мая у ресторана образовалась налоговая задолженность на сумму более 11 000 евро.

Ресторан Ribe

Расположенный на улице Вене ресторан закрывается, но большая часть работников ресторана продолжит под началом новых владельцев. Новое место будет называться по имени шеф-повара — Rado.

Многие хозяева пабов и ресторанов говорят, что вздохнули с облегчением, когда правительство разрешило уже с 1 июня снова продавать алкоголь и после 22 часов. Надеются, что в теплую погоду распространение вируса еще пойдет на спад и туристы и особенно местные снова найдут дорогу в увеселительные заведения. Особенно большие надежды у тех, у кого есть и открытая терраса.

А следующий момент истины наступит уже осенью, когда выяснится, сколько удалось "нагулять жира" за летние месяцы.