КАРТА | Смотрите, какие известные столичные рестораны и бары стали жертвами коронакризиса

Ряд легендарных таллиннских пабов и ресторанов закрываются, потому что коронакризис лишил их клиентов и дохода, пишет Eesti Ekspress.
Винный бар Paar Veini на улице Сауна
Владельцы немногословны относительно решения о закрытии. "Одно место закрывается — ну что поделаешь!" — отмечает Даниэль Мюнтинен.
Брассери-ресторан Tabac
Один из владельцев Марио Лаас подтверждает, что Tabac закрывается. "Да, из-за коронакризиса", — добавляет он кратко.
Бар Red Emperor — до нового открытия
Любимое место многих иностранцев Red Emperor на своей странице в Facebook публично заявляет, что вынужден съехать из своих прежних помещений. "Надеемся найти новый дом и снова открыться, но поиски подходящего места займут время", — добавляют там.
Паб Karja Kelder
По вышеупомянутой причине закрывается и самый старый в Таллинне, работавший полвека паб Karja Kelder. Владельцы Ааре Халлоп и Рауль Юур просили у владельца помещений платежный отпуск, но не получили его. При возникновении задолженности бизнесменам грозили судом.
Рок-бар Woodstock
Работавший на улице Татари рок-бар Woodstock также закрылся, потому что из-за ограничений чрезвычайного положения ограничили работу бара и упал оборот. По словам владельца Урмаса Варма, неясно, откроются ли еще и где.
Ресторан Juur в городке Юлемисте
Хотя Ekspress не получил от владельцев подтверждения относительно закрытия, к сегодняшнему дню исчезла страница ресторана в Facebook и домашняя страница сообщает только о технических работах. К 25 мая у ресторана образовалась налоговая задолженность на сумму более 11 000 евро.
Ресторан Ribe
Расположенный на улице Вене ресторан закрывается, но большая часть работников ресторана продолжит под началом новых владельцев. Новое место будет называться по имени шеф-повара — Rado.
Многие хозяева пабов и ресторанов говорят, что вздохнули с облегчением, когда правительство разрешило уже с 1 июня снова продавать алкоголь и после 22 часов. Надеются, что в теплую погоду распространение вируса еще пойдет на спад и туристы и особенно местные снова найдут дорогу в увеселительные заведения. Особенно большие надежды у тех, у кого есть и открытая терраса.
А следующий момент истины наступит уже осенью, когда выяснится, сколько удалось "нагулять жира" за летние месяцы.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом СOVID
Пара купила хилый дом, но через 2 месяца он стал совсем другим
Что и кто заражает людей коронавирусом в магазинах
Грета Тунберг стала экспертом по коронавирусу и всех рассмешила