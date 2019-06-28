КАРТА: Смотрите, где в Эстонии появятся магазины Lidl

Как мы уже писали ранее со ссылкой на ERR, компания купила в Таллинне 11 участков недвижимости, некоторые их которых находятся рядом, но когда и где откроются первые магазины, компания пока не комментирует.

Таллиннский департамент городского планирования выдал компании Lidl Eesti разрешение на строительство в Ласнамяэ по адресу Тяхесаю, 4; рассматриваются еще три разрешения на строительство: в Хааберсти на Раннамыйза, 12а, где в данный момент находится пустырь, а рядом — большой новый район Пикалийва, в Кристийне на бульваре Сыпрузе, 153 рядом с заправкой Olerex на месте бывшей авторемонтной мастерской, а также в Мустамяэ на Карьявялья, 12.

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