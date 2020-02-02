КАРТА | Грядет ожесточенная ценовая война! Lidl откроет магазины в Эстонии под носом у конкурентов

Логика проста. Магазин стоит делать там, куда люди привыкли ходить. Ходишь ты в один или другой магазин, уже второстепенно. Lidl со своим другим ассортиментом товаров и более дешевыми промышленными товарами точно перехватит клиентов.

Очевидно, откроют одновременно несколько магазинов, иначе нет смысла тратить деньги на логистику. Lidl обычно захватывает 5-10 процентов рынка, стать лидером рынка цели нет. Но и эти от 5 до 10 процентов могут означать, что некоторые торговцы не выдержат конкуренции и закроются.

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