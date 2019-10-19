КАРТА | Аптекам в вашем районе может угрожать закрытие. Смотрите, отвечают ли они требованиям аптечной реформы

На данный момент лишь 167 аптек отвечает требованиям аптечной реформы, а 329 аптек — нет.

Аптечный филиал представляет из себя аптеку со сниженными требованиями к помещениям и квалификации профильных работников. Сниженные требования обоснованы в случае работы в сельской местности и небольших городах, но не в крупных городах.

Требование, согласно которому большей частью разрешения на деятельность аптеки должен владеть провизор, должно помочь избежать влияния оптовых торговцев на предприятия, оказывающие аптечную услугу, чтобы обеспечить независимость аптекаря и повысить его личную ответственность за оказание аптечной услуги, чтобы таким образом повысить ее качество, уверено Министерство социальных дел.



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