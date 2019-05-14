14.05.2019, 21:10

Карьерный рост в цифровую эпоху: каждый второй работник скрывает от начальства свои действия в соцсетях

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rus.delfi.ee
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Rahvakogu koduleht
Foto on illustratiivne.Foto: Karin Kaljuläte

90% работающих людей выходят в интернет несколько раз в день, и большинству может быть трудно разделять частную и трудовую жизнь в течение рабочего дня (и после его окончания). Недавно опубликованный Kaspersky Lab Глобальный отчет о конфиденциальности демонстрирует, что каждый второй работник (59%) предпочитает скрывать свои действия в социальных сетях от начальства. Эта скрытность распространяется и на коллег — 52% работников не рассказывают коллегам о своих действиях в интернете, сказано в пресс-релизе.

Среднестатистический работник в течение всей жизни проводит на трудовом посту целых 13 лет и два месяца. Интересно, что не все это время напрямую связано с решением рабочих задач или продвижением по карьерной лестнице: почти две трети (64%) работников признались, что ежедневно посещают со своего рабочего места не связанные с работой сайты.

Не удивительно, что почти треть (29%) сотрудников не хочет, чтобы работодатели знали, какие именно сайты они посещают. Интереснее, однако, то, что каждый второй (52%) также не хочет, чтобы об этом знали коллеги. Вероятно, это означает, что коллеги представляют собой еще большую угрозу перспективам офисного безделья. Или, может быть, отношения с коллегами являются более неформальными и, следовательно, более ценными.

С другой стороны, действия в социальных сетях являются для многих менее приватным делом, о котором могут знать коллеги, но не начальство. Вероятно, это связано с тем, что работники боятся причинить ущерб имиджу предприятия или с тем, что опасения снижения производительности труда побуждают предприятия отслеживать активность сотрудников в социальных сетях и принимать соответствующие кадровые решения. Подобная политика привела к тому, что каждый второй (59%) работник заявил, что не хочет, чтобы о его действиях в социальных сетях знало начальство, а 54% не хотят раскрывать эту информацию даже своим коллегам.

Еще 34% не хотят показывать работодателю содержание своих сообщений и электронных писем, а 5% работников даже сказали, что их карьера была полностью разрушена в результате утечки личной информации. Таким образом, люди беспокоятся о том, как создать внутри предприятия благоприятную репутацию и как не разрушить существующие на рабочем месте отношения.

”Поскольку использование интернета является неотъемлемой частью современной жизни, границы между онлайн-действиями на работе и дома продолжают стираться. Это ни хорошо и ни плохо. Это наша жизнь в эпоху цифровых технологий. Просто помните, что, будучи сотрудником, вы должны проявлять осторожность в отношении того, что именно вы публикуете в социальных сетях и какие сайты вы используете на рабочем месте. Одно неверное действие в интернете может оказать необратимое долгосрочное влияние на способность даже самого амбициозного работника подняться в будущем по карьерной лестнице”, — прокомментировала Марина Титова, руководитель отдела маркетинга потребительской продукции в Kaspersky Lab.

Чтобы не стать на работе жертвой интернет-угроз, в эпоху цифровых технологий следует придерживаться следующих базовых принципов:

  • Не публикуйте ничего, что можно посчитать оскорбительным, непристойным, частным или клеветническим. Если сомневаетесь — не публикуйте.
  • Помните, что системные администраторы, по крайней мере, теоретически могут знать о том, какие сайты вы посещаете.
  • Не беспокойте никого из коллег, партнеров, конкурентов или клиентов, не угрожайте им, не подвергайте их дискриминации и не унижайте: ни в социальных сетях, ни в сообщениях, ни в электронных письмах, ни каким-либо иным образом.
  • Не публикуйте фотографии других работников, клиентов, поставщиков или продуктов компании без предварительного письменного разрешения.
  • Начните использовать менеджер паролей Kaspersky Password Manager, чтобы ваши учетные записи в социальных сетях и другие личные учетные записи не подвергались риску несанкционированного доступа со стороны коллег. Установите для защиты своих личных устройств надежное решение в области безопасности, такое как Kaspersky Security Cloud.
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