Карьерный рост в цифровую эпоху: каждый второй работник скрывает от начальства свои действия в соцсетях

Среднестатистический работник в течение всей жизни проводит на трудовом посту целых 13 лет и два месяца. Интересно, что не все это время напрямую связано с решением рабочих задач или продвижением по карьерной лестнице: почти две трети (64%) работников признались, что ежедневно посещают со своего рабочего места не связанные с работой сайты.

Не удивительно, что почти треть (29%) сотрудников не хочет, чтобы работодатели знали, какие именно сайты они посещают. Интереснее, однако, то, что каждый второй (52%) также не хочет, чтобы об этом знали коллеги. Вероятно, это означает, что коллеги представляют собой еще большую угрозу перспективам офисного безделья. Или, может быть, отношения с коллегами являются более неформальными и, следовательно, более ценными.

С другой стороны, действия в социальных сетях являются для многих менее приватным делом, о котором могут знать коллеги, но не начальство. Вероятно, это связано с тем, что работники боятся причинить ущерб имиджу предприятия или с тем, что опасения снижения производительности труда побуждают предприятия отслеживать активность сотрудников в социальных сетях и принимать соответствующие кадровые решения. Подобная политика привела к тому, что каждый второй (59%) работник заявил, что не хочет, чтобы о его действиях в социальных сетях знало начальство, а 54% не хотят раскрывать эту информацию даже своим коллегам.