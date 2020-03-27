Карантин заставил жителей Эстонии заняться ремонтом и садоводством

Объем заказов интернет-магазина, по словам директора по маркетингу Bauhof, за последние пару недель повысился приблизительно в два раза. "Сейчас мы занимаемся прежде всего тем, чтобы для тех, кто хочет получить свои товары максимально безопасно, имелась эта возможность как через дополнительных курьеров, так и в магазинах с минимальным контактом".
По словам директора по маркетингу Decora Келли Хярмсон, люди сейчас вместо прихода в магазин закупаются в интернет-магазине. "Сейчас поровну используются как посылочные автоматы, так и услуга курьера — поскольку у нас довольно много крупногабаритного товара, просто не все помещается в посылочный автомат", — поясняет Хярмсон. Она добавляет, что примерно за 50 процентами заказов клиенты с радостью сами приезжают на склад.
По словам директора по маркетингу K-rauta, у них магазины открыты, но они предлагают как частным, так и бизнес-клиентам возможность заранее заказать товар по электронной почте или по телефону, после чего товар комплектуют и выдают без контакта со склада или отправляют домой или на строительный объект.
В интересах здоровья клиентов и работников K-rauta со вторника, 24 марта, вводит строгие меры безопасности и применяет ограничение количества посетителей с целью предотвратить большое скопление в магазине. Вдобавок устанавливают защитные стекла на все кассы и инфокиоски, а также как для работников, так и для клиентов наготове перчатки и дезинфицирующие средства.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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