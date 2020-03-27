27.03.2020, 08:50

Карантин заставил жителей Эстонии заняться ремонтом и садоводством


Эва-Лотта Киви
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Карантин заставил жителей Эстонии заняться ремонтом и садоводством
Foto: Rene Suurkaev

Введенное с распространением коронавируса чрезвычайное положение длится уже полторы недели. По словам строительных магазинов, из-за этого количество посетителей в магазинах заметно снизилось, но зато в интернет-магазинах заказывают больше обычного, пишет Maaleht.

Продажи последних недель, по словам директора по маркетингу Bauhof Эвелин Паэ, показывают то, что люди используют время своего нахождения дома разумно — связанных с ремонтом товаров, таких как краски и малярные принадлежности или материалы для напольного покрытия, покупают больше обычного. Вдобавок ко всевозможным товарам для гигиены и средствам индивидуальной защиты, по словам Паэ, в интернет-магазине больше прежнего покупают товары для ванной, общестроительные материалы и различные садовые товары.

По словам директора по маркетингу Decora Келли Хярмсон, у них больше обычного начали заказывать, например, обои и садовые товары — садовые инструменты, удобрения, семена и луковицы. "Причина, безусловно, в том, что больше находятся дома и начинают уже сейчас подготавливать сад к весне", — считает Хярмсон.

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По словам директора по маркетингу K-rauta Кристины Ковальковой, у них тоже по сравнению с обычными мартовскими продажами покупают больше именно связанных с садоводством и рассадой товаров и всего, что нужно для небольшого ремонта дома или весенней генеральной уборки.

В интернет-магазине заказывают больше

По словам Паэ, в магазинах Bauhof по сравнению с началом марта количество посетителей заметно снизилось. "В то же время коэффициенты покупки повысились, так что приятно видеть, что люди до прихода в магазин более тщательно продумывают свои покупки". — добавляет она.

Объем заказов интернет-магазина, по словам директора по маркетингу Bauhof, за последние пару недель повысился приблизительно в два раза. "Сейчас мы занимаемся прежде всего тем, чтобы для тех, кто хочет получить свои товары максимально безопасно, имелась эта возможность как через дополнительных курьеров, так и в магазинах с минимальным контактом".

По словам директора по маркетингу Decora Келли Хярмсон, люди сейчас вместо прихода в магазин закупаются в интернет-магазине. "Сейчас поровну используются как посылочные автоматы, так и услуга курьера — поскольку у нас довольно много крупногабаритного товара, просто не все помещается в посылочный автомат", — поясняет Хярмсон. Она добавляет, что примерно за 50 процентами заказов клиенты с радостью сами приезжают на склад.

По словам директора по маркетингу K-rauta, у них магазины открыты, но они предлагают как частным, так и бизнес-клиентам возможность заранее заказать товар по электронной почте или по телефону, после чего товар комплектуют и выдают без контакта со склада или отправляют домой или на строительный объект.

В интересах здоровья клиентов и работников K-rauta со вторника, 24 марта, вводит строгие меры безопасности и применяет ограничение количества посетителей с целью предотвратить большое скопление в магазине. Вдобавок устанавливают защитные стекла на все кассы и инфокиоски, а также как для работников, так и для клиентов наготове перчатки и дезинфицирующие средства.

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