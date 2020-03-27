Карантин заставил жителей Эстонии заняться ремонтом и садоводством

Продажи последних недель, по словам директора по маркетингу Bauhof Эвелин Паэ, показывают то, что люди используют время своего нахождения дома разумно — связанных с ремонтом товаров, таких как краски и малярные принадлежности или материалы для напольного покрытия, покупают больше обычного. Вдобавок ко всевозможным товарам для гигиены и средствам индивидуальной защиты, по словам Паэ, в интернет-магазине больше прежнего покупают товары для ванной, общестроительные материалы и различные садовые товары.

По словам директора по маркетингу Decora Келли Хярмсон, у них больше обычного начали заказывать, например, обои и садовые товары — садовые инструменты, удобрения, семена и луковицы. "Причина, безусловно, в том, что больше находятся дома и начинают уже сейчас подготавливать сад к весне", — считает Хярмсон.

Читайте также: В кассах сети Circle K тоже установят защитные стекла

По словам директора по маркетингу K-rauta Кристины Ковальковой, у них тоже по сравнению с обычными мартовскими продажами покупают больше именно связанных с садоводством и рассадой товаров и всего, что нужно для небольшого ремонта дома или весенней генеральной уборки.

В интернет-магазине заказывают больше

По словам Паэ, в магазинах Bauhof по сравнению с началом марта количество посетителей заметно снизилось. "В то же время коэффициенты покупки повысились, так что приятно видеть, что люди до прихода в магазин более тщательно продумывают свои покупки". — добавляет она.