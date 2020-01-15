КаПо подозревает члена правления Elektrilevi во взяточничестве

Сегодня совет Elektrilevi отозвал в связи с потерей доверия доверия члена правления Тааво Рандна, которого Полиция безопасности (КаПо) и государственная прокуратура подозревают в получении взятки.
Уголовное дело ведет Государственная прокуратура.
Сегодня совет Elektrilevi отозвал в связи с потерей доверия доверия члена правления Тааво Рандна, которого Полиция безопасности (КаПо) и государственная прокуратура подозревают в получении взятки.
Уголовное дело ведет Государственная прокуратура.
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