Kantar Emor: в прошлом году на рынке медиа-рекламы больше всего увеличились объемы радио- и наружной рекламы

Рост объемов рекламы на радиостанциях в последние годы — это своего рода феномен: в 2017-м году они заработали на 11,6% больше, чем годом ранее, а в прошлом году по сравнению с позапрошлым — на 9,1% больше. Это означает, что радиостанции получили 11,36 млн евро и увеличили свою долю среди рекламных каналов до 11%.

По словам Вескимяги, местный рекламный рынок в целом растет под постоянным давлением со стороны всемирного медиа-рынка. ”Остановка роста объемов интернет-рекламы в Эстонии указывает на сильную иностранную конкуренцию, — отметил он. — Увеличению количества радиорекламы в большей степени способствует то, что жители Эстонии слушают в основном местные радиостанции, и радиорынок защищен от конкуренции извне. Из этого исходят и закупщики рекламы: на данный момент на рынке радиорекламы есть три основных игрока, в то время как онлайн-каналы более разрознены”.

Общий объем рынка медиа-рекламы вместе с прямой почтовой рассылкой в прошлом году составил свыше 104 млн евро и вырос на 3,1%. Доля рекламы на телевидении насчитывает 25%, реклама в интернете — 19%, газеты и наружная реклама — 16%. Объем классической наружной рекламы, скорее, уменьшился, при этом реклама на цифровых табло за год выросла на 40%. Росту наружной рекламы способствует появление новых видеоэкранов как на улицах, так и в торговых центрах.

Если в 2017-м году объем рекламы в журналах уменьшился на 16%, то в прошлом году спад составил 3,3%. Газеты смогли, несмотря на сокращающиеся тиражи, сохранить свою долю на рынке — в 2017-м году она уменьшилась всего на 0,5%, а в прошлом году — на 0,4%. ”Например, в 2016-м году показатели по сравнению с годом ранее упали на 6%”, — добавил Вескимяги.

В Латвии рынок медиа-рекламы в прошлом году рос в два раза быстрее, чем в Эстонии, и его объем на 19 млн евро больше. Все три страны Балтии объединяет быстрый рост объемов радио- и наружной рекламы. ”В Эстонии доля рекламы на душу населения значительно больше, чем у южных соседей”, — добавил Вескимяги.