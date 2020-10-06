Канцлер права рекомендует Союзу турфирм оспорить приказ министра в суде

Согласно приказу Минэкономики от 1 октября, который должен был смягчить ограничения на поездки, вне зависимости от уровня заболеваемости коронавирусом открытыми для полетов из Таллинна остаются только шесть направлений Франкфурт, Хельсинки, Копенгаген, Лондон, Рига и Варшава. Все остальные прямые рейсы в другие места запрещены до тех пор, пока уровень заболеваемости не будет ниже определенных норм. Для турфирм это означает ужесточение ограничений, так как, например, сейчас нельзя организовывать чартерные рейсы на любимые эстоноземельцами курорты Турции.

По мнению канцлера права, упомянутый приказ не отвечает традициям хорошего управления и наносит ущерб интересам авиапредприятий, турфирм и пассажиров.

В направленном Союзу турфирм письма канцлер отмечает, что из приказа не явствует, с какого времени он начинает действовать, неизвестно кому он адресован и каким образом доведен до сведения адресата. Помимо предприятий приказ наносит ущерб потребителям, которые собирались в поездку, но у них не осталось достаточно времени для изменения планов.

"Руководство Эстонского союза турфирм обсуждает свои дальнейшие шаги, решение по поводу обращения в суд будет принято в ближайшие дни", — комментирует ситуацию президент союза Тийт Пруули.

Путем обращения в административный суд можно получить и предварительную правовую защиту, которая приостановит действие приказа на время судебного разбирательства. "Жалоба на свое государство в суд, по моему мнению, это крайний шаг, который можно предпринять. Я постарался бы уладить разногласия с министром за столом переговоров", — сказал Пруули.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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