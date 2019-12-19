19.12.2019, 12:31

Канцлер министерства юстиции получил более 10 000 евро в качестве премии


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Jõulupreemia
JõulupreemiaFoto: Priit Simson

В большинстве государственных учреждений более половины работников получают премии. Лучше всего дела с этим обстоят в Министерстве юстиции, которое за плодотворную работу назначило канцлеру Тынису Саару премию в размере более 10 000 евро.

”Данную плавающую зарплату назначили канцлеру. Она состоит из двух частей: 1415 евро было выплачено в первом полугодии и 8800 — во втором полугодии за хорошие результаты работы”, — сказала руководитель службы по связям с общественностью министерства Катрин Лунт.

Всего министерства и подведомственные им учреждения в этом году в виде премий выплатили своим работникам более 7 млн евро.

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