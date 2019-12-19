Канцлер министерства юстиции получил более 10 000 евро в качестве премии

”Данную плавающую зарплату назначили канцлеру. Она состоит из двух частей: 1415 евро было выплачено в первом полугодии и 8800 — во втором полугодии за хорошие результаты работы”, — сказала руководитель службы по связям с общественностью министерства Катрин Лунт.

Всего министерства и подведомственные им учреждения в этом году в виде премий выплатили своим работникам более 7 млн евро.