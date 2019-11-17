Kampai! В Ноблесснере открылась первая в Эстонии японская "изакая"

Эстонской публике хорошо известен японский повар Хидэ Хираката, перебравшийся в Таллинн, чтобы побаловать эстоноземельцев аутентичной японской кухней. Этой осенью, спустя почти год, у нас снова появится возможность насладиться блюдами от любимого публикой шеф-повара — в ресторане, подобного которому в Эстонии еще не было.

Ресторан будет предлагать, естественно, японскую еду. Как заверяет команда проекта, на суши и рамене они не остановятся, а вдобавок к этому предложат более широкий спектр японской кухни.

"Это будет ресторан с концепцией "Изакая", то есть не совсем правильно говорить "ресторан" — это что-то похожее, но более свободное и веселое по атмосфере. "Изакая" представляет из себя что-то среднее между рестораном, гастропабом и тапас-баром. Акцент делается в равной мере на исключительно хорошую еду и напитки, а меню — развернутое и постоянно меняющееся", — вот так описывают Kampai!.

Delfi уже писал о новом заведении в августе. Читайте детали здесь!

Hide Hirakata



